Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình làm việc về các dự án gặp khó khăn ở Bắc Ninh

TPO - Chiều 24/12, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình cùng đoàn công tác của Trung ương đã có buổi làm việc với tỉnh Bắc Ninh về giải quyết khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng ở địa phương.

Theo UBND tỉnh Bắc Ninh, hiện nay trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có 187 dự án gặp khó khăn, vướng mắc; trong đó có 99 dự án đầu tư công, 1 dự án sử dụng vốn ODA, 51 dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), 23 dự án khu đô thị, thương mại dịch vụ nằm ngoài khu công nghiệp và 13 dự án sản xuất kinh doanh nằm trong các khu công nghiệp.

Nguyên nhân dự án chậm tiến độ do gặp khó khăn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB), vướng mắc về quy định pháp luật, năng lực của nhà thầu, nhà đầu tư, biến động về giá vật liệu.

Để giải quyết các dự án chậm tiến độ, UBND tỉnh Bắc Ninh đã rà soát, báo cáo xin ý kiến bộ, ngành, cơ quan Trung ương hướng giải quyết đối với 23 dự án (trong đó có 12/23 dự án được giải quyết, 11/23 dự án chờ ý kiến Ban Chỉ đạo 751). Đối với 164 dự án thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, tỉnh Bắc Ninh đã xây dựng kế hoạch, tháo gỡ khó khăn cho 84 dự án, còn 80 dự án đang trong quá trình tháo gỡ, giải quyết.

UBND tỉnh Bắc Ninh kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ cho phép UBND tỉnh Bắc Ninh giao toàn bộ phần diện tích đất ở còn lại trong các dự án đối ứng để thanh toán dự án BT và thực hiện nộp tiền theo nguyên tắc bù trừ chênh lệch như đề nghị của các nhà đầu tư.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình làm việc về các dự án gặp khó khăn ở Bắc Ninh.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ghi nhận sự vào cuộc tích cực của các cấp chính quyền tỉnh Bắc Ninh, quyết liệt giải quyết khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng của địa phương.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn các dự án tồn đọng, kéo dài, dựa trên các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương. Trong quá trình xử lý, tháo gỡ, địa phương rà soát, phân loại rõ từng dự án, từ đó đề xuất bộ, ngành phương án cụ thể, phù hợp và khả thi.

Quá trình triển khai thực hiện các dự án tuân thủ các quy định của pháp luật, đảm bảo công tâm, khách quan, minh bạch, không để xảy ra tiêu cực, gây lãng phí, thất thoát tài sản nhà nước. Riêng đối với dự án dịch vụ, khu dân cư, giao đất trái thẩm quyền kéo dài cần tập trung rà soát lại, kịp thời giải quyết dứt điểm các tồn đọng, vướng mắc, bảo đảm lợi ích tối đa cho người dân, doanh nghiệp.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh, tỉnh Bắc Ninh sẽ kịp thời chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị rà soát lại các dự án vướng mắc, có phương án tổng thể giải quyết dứt điểm từng nội dung, nhằm tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh.