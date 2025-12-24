Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình làm việc về các dự án gặp khó khăn ở Bắc Ninh

Nguyễn Thắng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều 24/12, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình cùng đoàn công tác của Trung ương đã có buổi làm việc với tỉnh Bắc Ninh về giải quyết khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng ở địa phương.

Theo UBND tỉnh Bắc Ninh, hiện nay trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có 187 dự án gặp khó khăn, vướng mắc; trong đó có 99 dự án đầu tư công, 1 dự án sử dụng vốn ODA, 51 dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), 23 dự án khu đô thị, thương mại dịch vụ nằm ngoài khu công nghiệp và 13 dự án sản xuất kinh doanh nằm trong các khu công nghiệp.

Nguyên nhân dự án chậm tiến độ do gặp khó khăn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB), vướng mắc về quy định pháp luật, năng lực của nhà thầu, nhà đầu tư, biến động về giá vật liệu.

Để giải quyết các dự án chậm tiến độ, UBND tỉnh Bắc Ninh đã rà soát, báo cáo xin ý kiến bộ, ngành, cơ quan Trung ương hướng giải quyết đối với 23 dự án (trong đó có 12/23 dự án được giải quyết, 11/23 dự án chờ ý kiến Ban Chỉ đạo 751). Đối với 164 dự án thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, tỉnh Bắc Ninh đã xây dựng kế hoạch, tháo gỡ khó khăn cho 84 dự án, còn 80 dự án đang trong quá trình tháo gỡ, giải quyết.

UBND tỉnh Bắc Ninh kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ cho phép UBND tỉnh Bắc Ninh giao toàn bộ phần diện tích đất ở còn lại trong các dự án đối ứng để thanh toán dự án BT và thực hiện nộp tiền theo nguyên tắc bù trừ chênh lệch như đề nghị của các nhà đầu tư.

pho.jpg
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình làm việc về các dự án gặp khó khăn ở Bắc Ninh.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ghi nhận sự vào cuộc tích cực của các cấp chính quyền tỉnh Bắc Ninh, quyết liệt giải quyết khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng của địa phương.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn các dự án tồn đọng, kéo dài, dựa trên các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương. Trong quá trình xử lý, tháo gỡ, địa phương rà soát, phân loại rõ từng dự án, từ đó đề xuất bộ, ngành phương án cụ thể, phù hợp và khả thi.

Quá trình triển khai thực hiện các dự án tuân thủ các quy định của pháp luật, đảm bảo công tâm, khách quan, minh bạch, không để xảy ra tiêu cực, gây lãng phí, thất thoát tài sản nhà nước. Riêng đối với dự án dịch vụ, khu dân cư, giao đất trái thẩm quyền kéo dài cần tập trung rà soát lại, kịp thời giải quyết dứt điểm các tồn đọng, vướng mắc, bảo đảm lợi ích tối đa cho người dân, doanh nghiệp.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh, tỉnh Bắc Ninh sẽ kịp thời chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị rà soát lại các dự án vướng mắc, có phương án tổng thể giải quyết dứt điểm từng nội dung, nhằm tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh.

Nguyễn Thắng
#Phó Thủ tướng #Bắc Ninh #dự án tồn đọng #Chính phủ #đầu tư

Xem thêm

Cùng chuyên mục