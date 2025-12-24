Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Phát hiện cơ sở ‘ôm hàng’ gần 700 kg trứng non, nầm lợn không rõ nguồn gốc

TPO - Gần 700 kg trứng non và nầm lợn không rõ nguồn gốc, xuất xứ vừa bị lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh phát hiện, xử phạt và tổ chức tiêu hủy, ngăn chặn nguy cơ thực phẩm bẩn tuồn ra thị trường.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng Công an xã Tiên Du (Bắc Ninh) đã phát hiện một cơ sở kinh doanh thực phẩm do anh N.S.T (SN 1990) làm chủ, đang cất giữ số lượng lớn thực phẩm có dấu hiệu vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm.

Ngay sau đó, Công an xã Tiên Du phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 11 và Trạm Chăn nuôi, thú y và thủy sản Tiên Phong tiến hành kiểm tra cơ sở này. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện gần 700 kg trứng non và nầm lợn không có căn cứ xác định nguồn gốc nơi sản xuất hoặc xuất xứ hàng hóa.

Cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh phát hiện gần 700 kg trứng non, nầm lợn không rõ nguồn gốc.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của toàn bộ số thực phẩm nói trên. Đáng chú ý, cơ sở này hoạt động theo hình thức hộ kinh doanh nhưng chưa đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật.

Làm việc với cơ quan chức năng, anh N.S.T thừa nhận đã thu mua số trứng non và nầm lợn trên từ nguồn trôi nổi ngoài thị trường, không có hóa đơn, chứng từ, với mục đích bán lại cho các quán ăn để kiếm lời. Tuy nhiên, số hàng chưa kịp tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý.

Căn cứ mức độ vi phạm, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh N.S.T với số tiền hơn 30 triệu đồng, đồng thời tổ chức tiêu hủy toàn bộ gần 700 kg thực phẩm không rõ nguồn gốc theo đúng quy định.

Nguyễn Thắng
