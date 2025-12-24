Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

2 cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng lĩnh tổng mức án 10 năm tù vì nhận hối lộ

Hoàng An
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Với cáo buộc nhiều lần nhận hối lộ, hai cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng Phạm Việt Cường và Phạm Tấn Hoàng, lần lượt bị tòa phạt 7 năm và 3 năm tù.

Có bị cáo được trả tự do tại tòa

Sau 10 ngày xét xử và nghị án, chiều nay (24/12), TAND TP Hà Nội đã đưa ra phán quyết cuối cùng, tuyên phạt bị cáo Phạm Việt Cường mức án 7 năm tù; bị cáo Phạm Tấn Hoàng 3 năm tù về tội “Nhận hối lộ”. Cả hai bị cáo đều là cựu Thẩm phán cao cấp, Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng.

Cùng tội danh, bị cáo Nguyễn Tấn Đức (cựu Chánh Tòa Hình sự TAND tỉnh Đắk Lắk) lĩnh 3 năm tù; bị cáo Vũ Văn Tú (cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk) 2 năm tù.

Riêng bị cáo Nguyễn Thị Nga (cựu Phó Trưởng phòng Giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng) bị phạt 6 năm 6 tháng tù về tội “Môi giới hối lộ”.

Trong khi đó, ông Lê Phước Thạnh (cựu Kiểm sát viên cao cấp, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát án hành chính, kinh doanh thương mại Viện KSND Cấp cao tại Đà Nẵng) bị phạt 3 năm tù về tội "Nhận hối lộ"; 5 năm 6 tháng tù tội “Môi giới hối lộ”. Tổng hợp mức án là 8 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo còn lại lĩnh mức án thấp nhất từ 9 tháng 1 ngày tù (bằng thời hạn tạm giam, được trả tự do); 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; đến cao nhất 5 năm tù.

screen-shot-2025-12-24-at-145426.png
Các bị cáo nghe tòa tuyên án.

Hành vi của các bị cáo ảnh hưởng đến quá trình thực thi công lý

Khi tuyên án, Hội đồng xét xử đánh giá, hành vi của 28 bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, làm bức xúc dư luận trong nhân dân, ảnh hưởng đến quá trình thực thi công lý.

"Hành vi đó làm suy thoái về đạo đức, lối sống và cách hành xử của một bộ phận cán bộ, đảng viên trong khối các cơ quan tư pháp, làm giảm niềm tin, uy tín của Đảng và các cấp chính quyền", bản án nêu.

Do đó, việc khởi tố, truy tố, đưa các bị cáo ra xét xử và áp dụng hình phạt nghiêm minh tương xứng với tính chất, mức độ, hậu quả hành vi của từng người là cần thiết, nhằm trừng trị các cá nhân có hành vi đi ngược lợi ích của Nhà nước, của nhân dân và xã hội; đấu tranh chống và phòng ngừa tội phạm nói chung, các tội phạm về tham nhũng, chức vụ nói riêng.

Về các tình tiết giảm nhẹ, Hội đồng xét xử đánh giá, quá trình điều tra và tại phiên tòa, về cơ bản các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi vi phạm đã thực hiện, nhận thức được sai lầm. Tất cả các bị cáo đã khai báo thành khẩn, có thái độ ăn năn hối cải.

Tòa xác định, từ tháng 3/2022 – 5/2024, 28 bị cáo đưa, nhận hối lộ tổng số tiền hơn 11,4 tỷ đồng, để giải quyết nhiều vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại theo hướng có lợi cho người đưa hối lộ.

Như cựu Phó Chánh án Phạm Việt Cường, với vai trò là Thẩm phán cao cấp, thành viên của Ủy ban thẩm phán TAND Cấp cao, được phân công thực hiện nhiệm vụ Chủ toạ phiên toà xét xử phúc thẩm và giải quyết theo thủ tục giám đốc thẩm các vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại, song lại có hành vi nhận tổng số tiền 970 triệu đồng, trong 2 vụ án hình sự và 3 vụ án dân sự.

Cựu Phó Chánh án Phạm Tấn Hoàng, đã nhận tổng cộng 220 triệu đồng, trong 1 vụ án hình sự và 1 vụ án dân sự.

Ông Nguyễn Tấn Đức, cựu Thẩm phán, cựu Chánh tòa Tòa Hình sự TAND tỉnh Đắk Lắk, bị cáo buộc nhận hối lộ 315 triệu đồng, trong đó nhận 45 triệu đồng để ra quyết định hoãn phiên tòa, nhận 270 triệu đồng để giúp hai bị cáo trong vụ đánh bạc hưởng án treo.

Ông Vũ Văn Tú, cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk, đồng phạm với ông Đức trong việc nhận hối lộ số tiền 270 triệu đồng.

Riêng bị cáo Nguyễn Thị Nga, cựu Phó trưởng phòng giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, đã nhận môi giới hối lộ hơn 8,6 tỷ đồng để móc nối, can thiệp đến 15 vụ án ở các tỉnh thành. Nga là người môi giới hối lộ nhiều lần, số tiền nhiều nhất.

Còn bà Nguyễn Thị Minh Phương, cựu thư ký, cựu Trưởng phòng hành chính tư pháp thuộc Văn phòng TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, bị cáo buộc đã nhận môi giới hối lộ số tiền 900 triệu đồng để tác động đến 3 vụ án khác nhau.

Hoàng An
#Phó chánh án #Hai phó chánh án nhận hối lộ #Chương trình cao điểm tấn công tội phạm #Phạm Việt Cường #Kiểm sát viên #Chấp hành viên thi hành án #TAND Cấp cao tại Đà Nắng #Tòa án cấp cao #Nhận hối lộ chạy án #Nhận hối lộ tại tòa án cấp cao

Xem thêm

Cùng chuyên mục