Rút đơn kháng cáo, ông Phạm Thái Hà vẫn được giảm 9 tháng tù

TPO - Với lý do hậu quả vụ án được khắc phục triệt để, Tòa Phúc thẩm quyết định giảm án cho cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An và những người rút đơn hoặc không gửi đơn kháng cáo.

Nhiều bị cáo được giảm án dù rút đơn hoặc không kháng cáo

Sáng 24/12, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao quyết định giảm án cho bị cáo Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch Tập đoàn Thuận An) từ 10 năm 6 tháng tù xuống còn 7 năm 6 tháng tù tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cùng tội, bị cáo Trần Anh Quang (cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Thuận An) được giảm từ 7 năm xuống còn 5 năm.

Các bị cáo Nguyễn Ngọc Hòa (Chủ tịch HĐQT Công ty 168 Việt Nam) được chuyển từ 3 năm tù giam sang cho hưởng án treo; Phạm Hoàng Tuấn (cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Hà Nội) được giảm từ 4 năm 6 tháng tù còn 4 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Văn Thạo (cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Bắc Giang cũ); Trần Viết Cương (cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Tuyên Quang cũ); Đàm Văn Cường (cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Bắc Giang cũ); Phạm Thanh Bình (cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Quảng Ninh) - được giảm từ 3 tháng tù đến 1 năm tù so với bản án sơ thẩm.

Đáng chú ý như bị cáo Phạm Thái Hà (cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội) rút đơn kháng cáo trước phiên phúc thẩm diễn ra cũng được tòa giảm 9 tháng tù (án sơ thẩm tuyên ông này 5 năm 6 tháng tù) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.

Cùng với đó, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ô Pích dù không kháng cáo cũng được giảm 9 tháng tù (án sơ thẩm 3 năm tù) tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Hơn 10 bị cáo khác dù không có đơn kháng cáo cũng được tòa xem xét, quyết định giảm từ 3 tháng đến 1 năm tù.

Ghi nhận xuyên suốt phiên tòa, các bị cáo chỉ nêu tình tiết giảm nhẹ mới như khắc phục hậu quả vụ án (120 tỷ đồng) và các thành tích cá nhân, hoàn cảnh gia đình, công lao của đóng góp của bản thân...

Đại diện Viện Kiểm sát xét xử phúc thẩm khi luận tội, xét thấy có căn cứ giảm nhẹ nên đề tòa chấp nhận kháng cáo. Đồng thời, đề nghị giảm án cho nhiều bị cáo không có đơn với lý do "hậu quả của vụ án đã được khắc phục triệt để".

Hội đồng xét xử phúc thẩm đánh giá, tình tiết giảm nhẹ mới đưa ra của các bị cáo, đặc biệt là việc khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án là căn cứ quan trọng nhất chấp nhận giảm án cho bị cáo sớm được trở về với xã hội.

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng (bên phải ngoài cùng) và đồng phạm tại phiên tòa.

"Rải tiền" hối lộ quan chức

Tòa xác định, quá trình tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công các gói thầu của Dự án tại Gói thầu số 7 Dự án cầu Đồng Việt (tỉnh Bắc Giang cũ); Gói thầu số 26 giai đoạn 1 Dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (tỉnh Tuyên Quang); Gói thầu số 13 Dự án đường ven sông Hạ Long - Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh); Gói thầu số 2 Dự án cầu Vĩnh Tuy, giai đoạn 2 (Hà Nội) và Gói thầu XD01, XD02 Dự án Quốc lộ 14E (Bộ Giao thông vận tải cũ), bị cáo Nguyễn Duy Hưng đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết với một số cá nhân là lãnh đạo cấp cao trong cơ quan nhà nước, trong đó có bị cáo Phạm Thái Hà để nhờ giới thiệu, can thiệp, tác động đến lãnh đạo cấp tỉnh, Bộ Giao thông vận tải.

Qua đó, tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An và liên danh các nhà thầu trúng thầu, thi công các gói thầu, hưởng lợi bất chính, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 120 tỷ đồng.

Theo tòa, sau khi được ông Phạm Thái Hà giúp “mở đường”, Nguyễn Duy Hưng trực tiếp đến gặp, đặt vấn đề nhờ lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND các tỉnh và lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải; đồng thời chỉ đạo nhân viên của Tập đoàn phối hợp với các công ty do Tập đoàn mời hoặc các công ty do các Ban Quản lý dự án giới thiệu, chỉ định để tạo liên danh rồi "thông đồng, móc ngoặc" với các cá nhân là lãnh đạo Ban Quản lý dự án các tỉnh, Ban Quản lý dự án 4 thuộc Bộ Giao thông vận tải cũ và đơn vị tư vấn để phối hợp, tham gia ngay từ giai đoạn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế, kỹ thuật, dự toán.

Nguyễn Duy Hưng cũng chỉ đạo nhân viên của Tập đoàn mời các đơn vị này tham gia góp ý xây dựng hồ sơ mời thầu; cung cấp, tiếp nhận tài liệu, dữ liệu của hồ sơ mời thầu trước khi phát hành; gửi hồ sơ dự thầu để chấm trước; thỏa thuận chi tỷ lệ % tiền "cơ chế" cho các cá nhân có trách nhiệm trong việc chỉ đạo, thực hiện các gói thầu, dự án để các cá nhân này chỉ đạo cấp dưới và phối hợp, cùng thực hiện hành vi vi phạm Luật Đấu thầu.

Quá trình thực hiện, Hưng trực tiếp hoặc đưa lợi ích vật chất cho ông Phạm Thái Hà 750 triệu đồng; đưa ông Lê Ô Pích 4 tỷ đồng; đưa cựu Bí thư Bắc Giang Dương Văn Thái 900 triệu đồng; đưa cho lãnh đạo các Ban quản lý dự án từ vài chục triệu đến hàng tỷ đồng.