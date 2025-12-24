Hai đối tượng bán xe máy 'ảo' trên mạng xã hội, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ hai đối tượng ở TP Huế, triệt phá đường dây lừa đảo bán xe máy “ảo” trên mạng xã hội, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên cả nước.

Ngày 24/12, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bắt giữ Nguyễn Thành Nam (SN 1994) và Nguyễn Văn Linh (SN 2001, cùng trú TP Huế) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Theo điều tra, từ giữa năm 2024 đến nay, Nam và Linh sử dụng nhiều sim điện thoại rác, lập hàng loạt tài khoản Facebook, Zalo giả mạo để đăng tin bán xe máy giá rẻ. Khi có người liên hệ mua, các đối tượng yêu cầu chuyển tiền đặt cọc, gửi hóa đơn giả và hình ảnh xe đã giao cho đơn vị vận chuyển nhằm tạo lòng tin.

z7360595002844-d6038b8666d16351464e4ae9ddf8a085.jpg
Đối tượng Nam và Linh tại cơ quan công an.

Sau đó, Nam và Linh tiếp tục dùng số điện thoại khác, giả danh tài xế vận chuyển, gọi điện thúc giục khách hàng chuyển đủ tiền để nhận xe. Khi nạn nhân chuyển tiền, các đối tượng lập tức chiếm đoạt và cắt đứt liên lạc.

Để che giấu dòng tiền, số tiền lừa đảo được chuyển qua các tài khoản cá độ, đánh bạc trực tuyến rồi rút về tiêu xài cá nhân. Bước đầu, hai đối tượng khai đã chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của nhiều nạn nhân tại Lâm Đồng và nhiều tỉnh, thành phố khác.

Qua kiểm tra, cơ quan công an đã thu giữ 1 máy tính, 5 điện thoại di động, 22 sim điện thoại cùng nhiều tài khoản ngân hàng không chính chủ phục vụ hoạt động phạm tội.

