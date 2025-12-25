Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Tạm giam người đàn ông tấn công CSGT

Nguyễn Thắng
TPO - Ngày 25/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can, đồng thời ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Cao Quý (SN 2000, trú thôn Tú Hội 2, xã Tây Hồ, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, tại tổ dân phố Trần Phú, phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Tổ công tác Phòng Cảnh sát giao thông tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với một trường hợp điều khiển phương tiện.

z7363875860909-1892fb6edb6f51c7a0c2d4544eaae5b3.jpg
Hình ảnh cắt từ clip.

Trong lúc lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ đúng quy định, Nguyễn Cao Quý (ngồi sau xe) đã cản trở hoạt động kiểm tra, to tiếng lăng mạ và dùng tay đấm vào cán bộ Cảnh sát giao thông đang thi hành công vụ. Hành vi của Quý mang tính manh động, coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của lực lượng chức năng.

Tại trụ sở Công an phường Từ Sơn, tổ công tác tiến hành kiểm tra nồng độ cồn Nguyễn Cao Quý là 0,080 mg/l khí thở.

Nguyễn Thắng
#Bắc Ninh #Cảnh sát Giao thông #Nguyễn Cao Quý #chống người thi hành công vụ #đà Nẵng

