Công an xác minh vụ người đàn ông đấm đá túi bụi người phụ nữ ở sảnh chung cư Hà Nội

TPO - Sau khi xuất hiện clip ghi lại cảnh người đàn ông hành hung một phụ nữ tại sảnh chung cư, UBND phường Phương Liệt (TP Hà Nội) đã giao công an phường xác minh, làm rõ. Hiện người phụ nữ trong vụ việc đã được làm thủ tục giám định thương tích theo quy định.

Tối 9/8, mạng xã hội xôn xao clip ghi lại cảnh một nam giới hành hung người phụ nữ tại sảnh chung cư Sky Central 176 Định Công (phường Phương Liệt, TP Hà Nội).

Theo clip, giữa người phụ nữ và người đàn ông nảy sinh mâu thuẫn. Sau đó, người đàn ông lao vào hành hung người phụ nữ. Đặc biệt, người đàn ông dùng tay nhắm vào mặt người phụ nữ để tấn công. Sự việc chỉ dừng lại khi bảo vệ tòa nhà căn ngăn.

Clip ghi lại cảnh người đàn ông hành hung phụ nữ. (Clip có hành vi bạo lực).

Sáng 10/8, trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, lãnh đạo UBND phường Phương Liệt cho biết, UBND phường đã nắm được vụ việc. Ngay từ tối 9/8, UBND phường đã giao công an phường xác minh làm rõ.

Kết quả ban đầu cho thấy, cả người phụ nữ (SN 1997) và người đàn ông đều là cư dân tòa nhà. Do mâu thuẫn, nên người đàn ông đã hành hung người phụ nữ.

Ảnh cắt từ clip

Hiện tại, công an phường đã mời các đối tượng lên lấy lời khai, trích xuất camera để làm rõ. Bên cạnh đó, công an phường cũng đã làm thủ tục giám định thương tích cho người phụ nữ theo quy định.

Hiện tại, vụ việc đang tiếp tục được xác minh, làm rõ.