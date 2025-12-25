Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Công an khám xét tại trụ sở Công ty cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa

Thanh Thanh
TPO - Các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Khánh Hòa có mặt và làm việc tại trụ sở Công ty cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa.

Tối 24/12, trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đang phối hợp cùng Công an tỉnh tiến hành khám xét tại trụ sở Công ty cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa (KHAPHARCO) ở đường Thống Nhất, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

ctyduoc.jpg
Trụ sở Công ty cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa (KHAPHARCO). Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Theo vị đại diện này, từ sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để thực hiện các biện pháp nghiệp vụ. Hiện các cán bộ công an vẫn đang tiếp tục làm việc theo kế hoạch. Chi tiết nội dung làm việc chưa được công bố và sẽ được các đơn vị chức năng thông tin sau.

canh-sat.jpg
Lực lượng chức năng có mặt tại trụ sở Công ty cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa chiều 24/12. Ảnh: Đ.T.

KHAPHARCO tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước, được thành lập năm 1987. Đến năm 2004, doanh nghiệp này chuyển đổi mô hình hoạt động sang công ty cổ phần và đang hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và phân phối dược phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

KHAPHARCO có chi nhánh tại Hà Nội và TPHCM. Doanh nghiệp này do ông Lê Nhuận giữ chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

#Công an Khánh Hòa #KHAPHARCO #khám xét #dược phẩm #điều tra #lực lượng chức năng

