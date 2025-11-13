Cảnh sát khám xét biệt phủ 4.000 m² của bà chủ Thẩm mỹ viện Mailisa

Theo nguồn tin riêng của phóng viên, một lực lượng đặc biệt lớn, gồm hàng chục cán bộ, chiến sĩ của Bộ Công an và Công an TPHCM, cảnh sát cơ động đã được huy động. Các đơn vị này làm việc đồng thời bên trong và bên ngoài biệt phủ của Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh - cặp đôi doanh nhân đứng sau chuỗi Thẩm mỹ viện Mailisa nổi tiếng.
Theo đó, từ khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, nhiều xe cảnh sát đã tiến vào khu dân cư yên tĩnh này. Lực lượng cảnh sát cơ động và bảo vệ dân phố nhanh chóng phong tỏa toàn bộ khu vực xung quanh biệt phủ để đảm bảo an ninh trật tự cho công tác kiểm tra của các lực lượng chức năng.
Công tác kiểm tra được triển khai liên tục và đến đầu giờ chiều cùng ngày vẫn chưa kết thúc.
Căn biệt phủ bị khám xét được người dân xung quanh mô tả là vô cùng tráng lệ, với diện tích khoảng 4.000 m². Đây là nơi vợ chồng bà Phan Thị Mai thường xuyên sinh sống.
Công trình này nổi bật với nhiều dãy nhà được xây dựng bằng gỗ quý, thiết kế theo phong cách Á Đông cầu kỳ, cùng với sân vườn được đầu tư công phu với hồ cá Koi và cảnh quan lộng lẫy.