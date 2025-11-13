Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Cảnh sát khám xét biệt phủ 4.000 m² của bà chủ Thẩm mỹ viện Mailisa

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 13/11, cùng thời điểm khám xét Cơ sở Thẩm mỹ viện Mailisa trên đường Huỳnh Văn Bánh (phường Cầu Kiệu) và các cơ sở khác trên toàn quốc, lực lượng công an cũng có mặt tại biệt phủ của Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh - cặp đôi doanh nhân đứng sau chuỗi Thẩm mỹ viện Mailisa nổi tiếng ở khu dân cư Thới An (phường Thới An, quận 12 cũ).

Theo nguồn tin riêng của phóng viên, một lực lượng đặc biệt lớn, gồm hàng chục cán bộ, chiến sĩ của Bộ Công an và Công an TPHCM, cảnh sát cơ động đã được huy động. Các đơn vị này làm việc đồng thời bên trong và bên ngoài biệt phủ của Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh - cặp đôi doanh nhân đứng sau chuỗi Thẩm mỹ viện Mailisa nổi tiếng.

Clip bên ngoài biệt thự của bà chủ Mailisa.

Theo đó, từ khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, nhiều xe cảnh sát đã tiến vào khu dân cư yên tĩnh này. Lực lượng cảnh sát cơ động và bảo vệ dân phố nhanh chóng phong tỏa toàn bộ khu vực xung quanh biệt phủ để đảm bảo an ninh trật tự cho công tác kiểm tra của các lực lượng chức năng.

mailisa8.jpg
Lực lượng An ninh cơ sở có mặt để giữ trật tự bên ngoài "biệt phủ".

Công tác kiểm tra được triển khai liên tục và đến đầu giờ chiều cùng ngày vẫn chưa kết thúc.

tp-mailisa7.jpg
tp-mailisa6.jpg
Lực lượng chức năng phong tỏa bên ngoài biệt phủ của vợ chồng thẩm mỹ viện Mailisa.

Căn biệt phủ bị khám xét được người dân xung quanh mô tả là vô cùng tráng lệ, với diện tích khoảng 4.000 m². Đây là nơi vợ chồng bà Phan Thị Mai thường xuyên sinh sống.

Công trình này nổi bật với nhiều dãy nhà được xây dựng bằng gỗ quý, thiết kế theo phong cách Á Đông cầu kỳ, cùng với sân vườn được đầu tư công phu với hồ cá Koi và cảnh quan lộng lẫy.

tham-my-vien-mailisa-7-1725415472842325127471.jpg
tham-my-vien-mailisa-8-17254154746621199116390.jpg
tham-my-vien-mailisa-2-1725415473247297251101.jpg
tham-my-vien-mailisa-10-1725415472250321950713.jpg
581304097-3409537259189299-2882536320334340277-n.jpg
580798959-3409537252522633-3542643423711693965-n-1.jpg
580704556-3409537312522627-6416717622630679120-n.jpg
579579079-3409537295855962-5927423393132325528-n.jpg
580568385-3409537302522628-5990394150585955159-n.jpg
tham-my-vien-mailisa-6-17254154718841259935423.jpg
Bên trong biệt phủ
582146111-1292535249569944-3698166296465209007-n.jpg
Hình ảnh bên ngoài biệt phủ cùng dàn siêu xe.
Nguyễn Dũng
#Mailisa #biệt phủ #công an #Thẩm mỹ viện #Phan Thị Mai #TPHCM #khám xét

Xem thêm

Cùng chuyên mục