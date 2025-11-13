Cảnh sát khám xét biệt phủ 4.000 m² của bà chủ Thẩm mỹ viện Mailisa

TPO - Ngày 13/11, cùng thời điểm khám xét Cơ sở Thẩm mỹ viện Mailisa trên đường Huỳnh Văn Bánh (phường Cầu Kiệu) và các cơ sở khác trên toàn quốc, lực lượng công an cũng có mặt tại biệt phủ của Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh - cặp đôi doanh nhân đứng sau chuỗi Thẩm mỹ viện Mailisa nổi tiếng ở khu dân cư Thới An (phường Thới An, quận 12 cũ).

Theo nguồn tin riêng của phóng viên, một lực lượng đặc biệt lớn, gồm hàng chục cán bộ, chiến sĩ của Bộ Công an và Công an TPHCM, cảnh sát cơ động đã được huy động. Các đơn vị này làm việc đồng thời bên trong và bên ngoài biệt phủ của Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh - cặp đôi doanh nhân đứng sau chuỗi Thẩm mỹ viện Mailisa nổi tiếng.

Clip bên ngoài biệt thự của bà chủ Mailisa.

Theo đó, từ khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, nhiều xe cảnh sát đã tiến vào khu dân cư yên tĩnh này. Lực lượng cảnh sát cơ động và bảo vệ dân phố nhanh chóng phong tỏa toàn bộ khu vực xung quanh biệt phủ để đảm bảo an ninh trật tự cho công tác kiểm tra của các lực lượng chức năng.

Lực lượng An ninh cơ sở có mặt để giữ trật tự bên ngoài "biệt phủ".

Công tác kiểm tra được triển khai liên tục và đến đầu giờ chiều cùng ngày vẫn chưa kết thúc.

Lực lượng chức năng phong tỏa bên ngoài biệt phủ của vợ chồng thẩm mỹ viện Mailisa.

Căn biệt phủ bị khám xét được người dân xung quanh mô tả là vô cùng tráng lệ, với diện tích khoảng 4.000 m². Đây là nơi vợ chồng bà Phan Thị Mai thường xuyên sinh sống.

Công trình này nổi bật với nhiều dãy nhà được xây dựng bằng gỗ quý, thiết kế theo phong cách Á Đông cầu kỳ, cùng với sân vườn được đầu tư công phu với hồ cá Koi và cảnh quan lộng lẫy.

Bên trong biệt phủ