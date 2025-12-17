Bắt nghi phạm hiếp dâm bé gái 15 tuổi ở Đồng Tháp

TPO - Sau khi quen nhau trên mạng, bé gái 15 tuổi ngỏ lời mượn xe máy của Lê Công Đức để đi chơi. Đối tượng hẹn gặp, giao xe rồi đưa bé gái tới đoạn đường vắng ép quan hệ tình dục.

Ngày 17/12, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đang tạm giữ hình sự Lê Công Đức (SN 1999, ngụ xã Vạn Đức, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Lê Công Đức tại cơ quan công an.

Trước đó, Lê Công Đức và em N.P.T.V. (15 tuổi, 8 tháng, ngụ xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp) quen nhau qua mạng xã hội. Ngày 11/12, em V. nhắn cho Đức muốn mượn xe máy để đi chơi. Tối cùng ngày, Đức lái xe máy đến đưa cho V. theo hẹn.

Tuy nhiên, khi gặp V., Đức nói để quên đồ ở nhà nên cần chạy xe về lấy, rồi sẽ cho V. mượn xe, yêu cầu V. đi theo để lấy xe. Sau đó, Đức chở V. đến một đường vắng ở xã Long Hưng (Đồng Tháp) rồi dùng vũ lực, dọa giết nếu V. không cho quan hệ tình dục, nên V. phải làm theo.

Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, Đức chở V. tới ngã tư ở trung tâm xã Long Hưng bỏ lại và xóa toàn bộ thông tin liên lạc với V.

Nhận được tin báo từ nạn nhân, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp nhanh chóng điều tra và xác định Đức là nghi phạm nên tiến hành bắt giữ. Làm việc với cơ quan điều tra, Đức thừa nhận toàn bộ hành vi hiếp dâm em V.