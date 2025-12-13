Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Gã giao thịt heo dùng dao bầu đe dọa, hiếp dâm thiếu nữ

Tiền Lê
TPO - Quý dùng một con dao bầu uy hiếp, buộc em H. phải lên xe máy của mình, chở tới khu vực bãi đất trống, sau đó lấy dao bầu đánh vào mặt nạn nhân, thực hiện hành vi “hiếp dâm”.

Ngày 13/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự đối tượng Đặng Hoàng Quý (SN 1987, trú tổ 2 Hội Thương, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm” và “Chống người thi hành công vụ”.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h ngày 12/12, em H. (SN 2009, trú phường Pleiku) điều khiển xe máy đi giao xôi cho khách hàng tại khu vực chợ đêm phường Diên Hồng. Khi đi tới đường Võ Trung Thành, H. bị một người đàn ông đi xe máy chặn lại, sử dụng một cây sắt tròn dùng để mài dao đe dọa, yêu cầu lên xe của đối tượng.

tien-phong.png
Đối tượng Đặng Hoàng Quý.

Hoảng sợ, em H. đã bỏ xe chạy bộ vào hẻm 80 đường Võ Trung Thành hướng ra đường Nguyễn Đường. Tuy nhiên, khi đang chạy H. bị ngã. Đối tượng đuổi theo sau rồi dùng một con dao bầu uy hiếp, buộc em phải lên xe máy của mình. Sau đó, đối tượng chở H. tới khu vực bãi đất trống trên đường Lê Quý Đôn, dùng dao bầu đánh một cái vào mặt em H. rồi có hành vi sờ soạng khắp người thiếu nữ. Thấy có người đi ngang qua nên đối tượng tiếp tục ép em H. lên xe chở đến bãi đất trống trên đường Nguyễn Trung Trực (phường Hội Phú) rồi thực hiện hành vi “Hiếp dâm”.

Xác định đây là vụ việc nghiêm trọng, đại tá Nguyễn Ngọc Sơn - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự khẩn trương phối hợp với Công an phường Hội Phú và các đơn vị liên quan vào cuộc điều tra làm rõ.

2.png
Quý thời điểm gây án.

Thời điểm gây án vào đêm tối, không có người chứng kiến, bị hại không quen biết đối tượng nên quá trình truy xét ban đầu gặp không ít khó khăn cho lực lượng công an.

Nhưng qua truy vết, Công an phường Diên Hồng đã khống chế đối tượng Đặng Hoàng Quý khi trước đó đã có biểu hiện ngáo đá đập phá đồ đạc ở cổng Trung tâm thương mại Pleiku, dùng kéo đâm bị thương một cán bộ công an.

Với các chứng cứ không thể chối cãi, Quý phải thừa nhận hành vi dùng dao đe dọa để hiếp dâm em H. Lực lượng công an đã thu giữ tang vật dùng để uy hiếp nạn nhân. Được biết, Quý làm nghề lái xe giao thịt heo từ các lò mổ tới khu vực chợ đêm.

Tiền Lê
#Gia Lai #hiếp dâm #chống người thi hành công vụ #đánh công an #cưỡng hiếp #Công an tỉnh Gia Lai #khởi tố #bắt giữ #ngáo đá

