Bắt kẻ hiếp dâm bé gái 11 tuổi ở An Giang

Nhật Huy
TPO - Sáng 16/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam Nguyễn Văn Phúc (SN 1984, ngụ xã Châu Phú) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo điều tra ban đầu, tối 4/11, sau khi đi nhậu về, Phúc thấy cháu N.T.K.H. (SN 2014, hàng xóm) đang ngồi xem tivi một mình trong nhà. Nảy sinh ý đồ xấu, Phúc tiếp cận, dụ dỗ bằng lời lẽ ngon ngọt và hứa cho cháu H. tiền để thực hiện hành vi quan hệ tình dục.

phuc-2-1740.jpg
Nguyễn Văn Phúc tại cơ quan công an.

Thấy cháu H. không chống cự, Phúc đã thực hiện hành vi đồi bại rồi đưa cho cháu 200 nghìn đồng. Toàn bộ sự việc bị một cháu gái sống cùng nhà quay lại và tố giác đến công an.

Làm việc với cơ quan điều tra, Phúc thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Mở rộng điều tra, đối tượng còn khai trước đó đã quan hệ với một bé gái khác tên N. (SN 2012, cùng xóm).

Nhật Huy
#An Giang #khởi tố #hiếp dâm #xâm hại

