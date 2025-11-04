Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Bắt đối tượng hiếp dâm trẻ em rồi bỏ trốn

Thành Đạt - Phạm Quỳnh
TPO - Công an xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai thông tin, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Trần Trọng Hiếu, sinh năm 2010, trú tại thôn Lỵ 1-2, xã Bảo Hà để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 2/11, Công an xã Bảo Hà tiếp nhận tin báo từ anh Đ.X.L, (SN 1993, trú tại xã Bảo Hà) về việc khoảng 17 giờ cùng ngày, con gái anh là cháu Đ.T.B. (SN 2013, 12 tuổi) bị đối tượng Trần Trọng Hiếu (SN 2010) hiếp dâm. Vụ việc xảy ra tại khu vực cách nhà nạn nhân khoảng 100m.

14397.jpg
Đối tượng Trần Trọng Hiếu tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Bảo Hà đã phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai và Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 8 triển khai các biện pháp nghiệp vụ: xác định hiện trường, thu thập dấu vết, chứng cứ liên quan và tổ chức truy bắt đối tượng Trần Trọng Hiếu.

Đến khoảng 18 giờ ngày 3/11, lực lượng Công an xã Bảo Hà đã bắt giữ thành công Hiếu khi đối tượng đang trên đường bỏ trốn tại khu vực nút giao IC16, xã Bảo Hà.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

