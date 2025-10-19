Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giả danh công an dừng xe kiểm tra, ép nữ sinh đi nhậu rồi hiếp dâm

TPO - Đối tượng giả danh công an, yêu cầu nữ sinh D.N dừng xe, kiểm tra giấy tờ cá nhân. Lợi dụng tâm lý lo sợ của nạn nhân, Thân nảy sinh ý định xấu, ép N. đi nhậu cùng để “tha lỗi”, ép nạn nhân uống bia đến khi say rồi chở vào khách sạn thực hiện hành vi hiếp dâm.

Ngày 19/10, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Thân (SN 1998, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

c52c8f6c0da980f7d9b8.jpg

Trước đó, ngày 30/9, qua công tác tuần tra, trinh sát nắm tình hình địa bàn, Tổ công tác 911 phát hiện thông tin về vụ việc hai nam thanh niên giả danh công an kiểm tra phương tiện, đe dọa và có hành vi xâm hại một phụ nữ.

Sau khi tiếp nhận báo cáo, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) phân công Tổ công tác khẩn trương vào cuộc, xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của chị D.N (SN 2007, trú tại tỉnh Quảng Trị) – là người bị hại trong vụ việc.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Khoảng 4 giờ sáng ngày 23/9, khi chị D.N điều khiển xe máy lưu thông trên đường 2/9 thì bị hai đối tượng Nguyễn Văn Thân và Trần Minh Lượng chặn lại.

Các đối tượng giả danh công an, yêu cầu chị D.N dừng xe, kiểm tra giấy tờ cá nhân. Lợi dụng tâm lý lo sợ của nạn nhân, Thân nảy sinh ý định xấu, ép chị D.N đi nhậu cùng để “tha lỗi”. Sau đó, cả hai đưa chị D.N đến quán nhậu trên đường 30/4, thành phố Đà Nẵng, ép nạn nhân uống bia đến khi say. Sau đó Thân chở chị D.N vào khách sạn G.P. trên đường Núi Thành thực hiện hành vi hiếp dâm.

Hiện, vụ án đang được khẩn trương điều tra mở rộng, truy xét đối tượng có liên quan.

Phòng CSHS kêu gọi Trần Minh Lượng sớm ra đầu thú, đồng thời, đề nghị gia đình, người thân, bạn bè của của đối tượng tích cực vận động, thuyết phục đối tượng nhanh chóng ra trình diện, giao nộp tang vật, phương tiện liên quan.

Hoài Văn - Nguyên Ngọc
#Đà Nẵng #giả danh công an #hiếp dâm #nguyễn văn thân #trần minh lượng #bảo vệ nữ sinh #tội phạm hình sự

