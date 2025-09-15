Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Bắt khẩn cấp 3 đối tượng giả danh Công an cướp tài sản tại TPHCM

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tại cơ quan điều tra, các nghi phạm thừa nhận đã bàn bạc từ trước để giả danh Công an nhằm lừa nạn nhân mất cảnh giác rồi cướp tài sản lấy tiền tiêu xài.

.

Ngày 15/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Lil (SN 1998), Trần Bảo Quốc (SN 1995) và Đặng Trung Nghĩa (SN 2000) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó vào rạng sáng 7/9, tại công viên Thuận Kiều (phường Đông Hưng Thuận), anh N.N.Q (SN 2004) và anh P.T.Đ (SN 2004) đang ngồi trên ghế đá thì bị 3 thanh niên đi xe máy áp sát, tự xưng là Công an, yêu cầu kiểm tra giấy tờ.

c.jpg
3 đối tượng giả danh Công an bị bắt tại cơ quan điều tra

Khi bị hại không chấp nhận, nhóm này lập tức hành hung, khống chế rồi cướp 2 điện thoại cùng một số tài sản khác, sau đó bỏ trốn.

Nhận tin báo, Công an phường Đông Hưng Thuận phối hợp Văn phòng Cơ quan CSĐT, Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng truy xét, bắt giữ 3 đối tượng, gồm: Nguyễn Văn Lil (SN 1998), Trần Bảo Quốc (SN 1995), Đặng Trung Nghĩa (SN 2000) cùng nhiều tang vật liên quan.

Tại cơ quan điều tra, các nghi phạm thừa nhận đã bàn bạc từ trước để giả danh Công an nhằm lừa nạn nhân mất cảnh giác rồi cướp tài sản lấy tiền tiêu xài.

Ngày 11/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn đối với Nguyễn Văn Lil, Trần Bảo Quốc và Đặng Trung Nghĩa để điều tra về tội "Cướp tài sản".

Công an TPHCM khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, đặc biệt khi ở nơi công cộng vắng vẻ vào ban đêm; đồng thời tích cực cung cấp thông tin khi phát hiện tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh trật tự.

Nguyễn Dũng
#cướp tài sản #giả danh công an #TP.HCM #bắt giữ nghi phạm #trộm cắp

Xem thêm

Cùng chuyên mục