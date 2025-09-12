TPHCM: Xử lý nghiêm vụ giật cô hồn thành hỗn chiến ở phường Tân Sơn

TPO - Ngày 12/9, UBND phường Tân Sơn, TPHCM vừa có văn bản chỉ đạo Công an phường khẩn trương làm rõ và xử lý nghiêm nhóm thanh niên tham gia “giật cô hồn” rằm tháng 7 rồi lao vào đánh nhau trên đường Phạm Văn Bạch, gây náo loạn khu dân cư.

Trước đó, khoảng 19h12 ngày 7/9, trước một ngôi nhà trên đường Phạm Văn Bạch (phường Tân Sơn) xuất hiện hàng chục người tụ tập để giật cô hồn và nhận gạo từ thiện. Khi gia chủ vừa thắp nhang cúng xong, nhiều thanh thiếu niên ùa vào tranh giành.

Hình ảnh vụ ẩu đả

Trong lúc hỗn loạn, một nhóm khoảng 10 nam nữ thanh niên phát sinh mâu thuẫn, lao vào hành hung một người ngay trước số nhà 639. Vụ việc khiến giao thông ùn ứ, cả khu vực náo loạn. Hình ảnh từ camera và clip người dân ghi lại nhanh chóng lan truyền, gây bức xúc dư luận.

Để phục vụ điều tra, xử lý, Công an phường Tân Sơn đã có văn bản đề nghị UBND phường đánh giá mức độ ảnh hưởng của vụ việc đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương và trên không gian mạng, làm cơ sở xử lý theo quy định pháp luật.

Đánh giá ban đầu về vụ việc, phía UBND phường Tân Sơn cho biết, dù vụ việc chưa gây thiệt hại về người, nhưng hành vi của hai nhóm thanh thiếu niên thể hiện tính chất côn đồ, coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự và tạo dư luận tiêu cực trên mạng xã hội.

UBND phường Tân Sơn đề nghị công an sớm làm rõ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để răn đe, giữ gìn trật tự công cộng và văn minh đô thị.