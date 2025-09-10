Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

Google News

‘Giật cô hồn’ biến tướng: Có thể ngồi tù tới 7 năm

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thay vì chỉ giật đồ cúng trong tháng cô hồn như phong tục, nhiều “cô hồn sống" ngang nhiên lật bàn cúng, cướp tài sản bỏ chạy khiến nhiều người hoảng sợ, hoang mang và bức xúc. Luật sư cho rằng, những hành vi này sẽ đối mặt với việc xử lý hình sự.

Clip tổng hợp các vụ biến tướng " giật cô hồn" (thực hiện Thu Hà - Quỳnh Chi)

Những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại những cảnh giật đồ cúng cô hồn diễn ra gần đây gây xôn xao dư luận. Thay vì chỉ giật đồ cúng như phong tục, nhiều “cô hồn sống" là những toán thanh niên tràn vào lật bàn cúng, cướp tài sản bỏ chạy tạo nên cảnh hỗn loạn.

Theo đó, ngày 6/9, một nhóm người ngang nhiên xông thẳng vào một ngôi nhà rồi bê hết mâm cúng, 2 chiếc bàn inox rồi lên xe bỏ chạy trước sự ngơ ngác của mọi người. Một số người trong gia đình cố gắng giành lại chiếc bàn inox nhưng bất thành.

Một nhóm người ngang nhiên xông thẳng vào một ngôi nhà rồi bê hết mâm cúng, 2 chiếc bàn inox rồi lên xe bỏ chạy

Một nhóm người ngang nhiên xông thẳng vào một ngôi nhà rồi bê hết mâm cúng, 2 chiếc bàn inox rồi lên xe bỏ chạy

Tối 7/9, hai thanh niên đầu trần đi trên xe máy dừng lại trước một nhà dân đang đặt mâm cúng. Bất ngờ, một thanh niên nhảy xuống lật đổ bàn cúng rồi xách chiếc bàn inox lên xe phóng đi.

Trong khi đó, một clip khác ghi lại cảnh một người phụ nữ đặt mâm cúng trong nhà vừa thắp hương xong thì một nhóm thanh niên đi xe máy lao tới xông thẳng vào nhà. Người phụ nữ lập tức kéo cửa lại thì bị các thanh niên này giằng co, một trong số đó đẩy người phụ nữ và thọc tay vào lấy mất con gà sau đó cả nhóm bỏ chạy…

Người phụ nữ giằng co với nhóm người đòi xông vào nhà giật đồ cúng

Người phụ nữ giằng co với nhóm người đòi xông vào nhà giật đồ cúng

Hầu hết các clip đều cho thấy việc giật đồ cúng cô hồn bị biến tướng thành cướp giật tài sản và do các nhóm đông người phần lớn là trẻ tuổi thực hiện có tổ chức. Những vụ cướp giật kể trên không chỉ gây hoang mang, hoảng sợ cho người dân bị cướp mà còn gây mất an toàn giao thông và an ninh trật tự xã hội khiến cộng động vô cùng bức xúc.

Có thể bị xử lý hình sự

Theo TS-luật sư Lê Bá Thường (Đoàn luật sư TPHCM), Viện trưởng Viện Nghiên cứu pháp luật và Văn hoá doanh nghiệp, hành vi tham gia "giựt cúng cô hồn" dẫn đến náo loạn, gây ồn ào và cản trở giao thông không chỉ là một tập tục biến tướng mà còn là hành vi vi phạm pháp luật rõ ràng, có thể bị xử lý từ hành chính đến hình sự theo các quy định mới nhất áp dụng trong năm 2025.

Luật sư Lê Bá Thường (Đoàn luật sư TPHCM)

Về xử phạt hành chính, hành vi này vi phạm nhiều quy định tại Nghị định 144/2021/NĐ-CP. Cụ thể, việc tụ tập đông người, hò hét, gây mất trật tự công cộng có thể bị phạt tiền từ 1.000.000 đến 2.000.000 đồng theo Khoản 2, Điều 7. Nếu hành vi cản trở, gây ách tắc giao thông, người vi phạm có thể bị phạt tiền từ 2.000.000 đến 3.000.000 đồng theo Điểm a, Khoản 3 cùng Điều.

Các mức phạt này được áp dụng cho cá nhân, và sẽ tăng gấp đôi đối với tổ chức.

Ở mức độ nghiêm trọng hơn, nếu hành vi "giựt cúng" có tổ chức, gây ra xô xát, ẩu đả, làm ách tắc giao thông nghiêm trọng hoặc gây thương tích cho người khác, người thực hiện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội "Gây rối trật tự công cộng" theo Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).

Khung hình phạt cho tội này rất nghiêm khắc, từ phạt tiền đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm, hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 07 năm, tùy vào hậu quả và mức độ nguy hiểm của hành vi.

Nguyễn Dũng
#giựt cúng cô hồn #pháp luật #xử lý hình sự #trật tự công cộng #đình đám #bạo loạn #gây rối

Xem thêm

Cùng chuyên mục