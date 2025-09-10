‘Giật cô hồn’ biến tướng: Có thể ngồi tù tới 7 năm

TPO - Thay vì chỉ giật đồ cúng trong tháng cô hồn như phong tục, nhiều “cô hồn sống" ngang nhiên lật bàn cúng, cướp tài sản bỏ chạy khiến nhiều người hoảng sợ, hoang mang và bức xúc. Luật sư cho rằng, những hành vi này sẽ đối mặt với việc xử lý hình sự.

Clip tổng hợp các vụ biến tướng " giật cô hồn" (thực hiện Thu Hà - Quỳnh Chi)

Những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại những cảnh giật đồ cúng cô hồn diễn ra gần đây gây xôn xao dư luận. Thay vì chỉ giật đồ cúng như phong tục, nhiều “cô hồn sống" là những toán thanh niên tràn vào lật bàn cúng, cướp tài sản bỏ chạy tạo nên cảnh hỗn loạn.

Theo đó, ngày 6/9, một nhóm người ngang nhiên xông thẳng vào một ngôi nhà rồi bê hết mâm cúng, 2 chiếc bàn inox rồi lên xe bỏ chạy trước sự ngơ ngác của mọi người. Một số người trong gia đình cố gắng giành lại chiếc bàn inox nhưng bất thành.

Một nhóm người ngang nhiên xông thẳng vào một ngôi nhà rồi bê hết mâm cúng, 2 chiếc bàn inox rồi lên xe bỏ chạy

Tối 7/9, hai thanh niên đầu trần đi trên xe máy dừng lại trước một nhà dân đang đặt mâm cúng. Bất ngờ, một thanh niên nhảy xuống lật đổ bàn cúng rồi xách chiếc bàn inox lên xe phóng đi.

Trong khi đó, một clip khác ghi lại cảnh một người phụ nữ đặt mâm cúng trong nhà vừa thắp hương xong thì một nhóm thanh niên đi xe máy lao tới xông thẳng vào nhà. Người phụ nữ lập tức kéo cửa lại thì bị các thanh niên này giằng co, một trong số đó đẩy người phụ nữ và thọc tay vào lấy mất con gà sau đó cả nhóm bỏ chạy…

Người phụ nữ giằng co với nhóm người đòi xông vào nhà giật đồ cúng

Hầu hết các clip đều cho thấy việc giật đồ cúng cô hồn bị biến tướng thành cướp giật tài sản và do các nhóm đông người phần lớn là trẻ tuổi thực hiện có tổ chức. Những vụ cướp giật kể trên không chỉ gây hoang mang, hoảng sợ cho người dân bị cướp mà còn gây mất an toàn giao thông và an ninh trật tự xã hội khiến cộng động vô cùng bức xúc.

Có thể bị xử lý hình sự

Theo TS-luật sư Lê Bá Thường (Đoàn luật sư TPHCM), Viện trưởng Viện Nghiên cứu pháp luật và Văn hoá doanh nghiệp, hành vi tham gia "giựt cúng cô hồn" dẫn đến náo loạn, gây ồn ào và cản trở giao thông không chỉ là một tập tục biến tướng mà còn là hành vi vi phạm pháp luật rõ ràng, có thể bị xử lý từ hành chính đến hình sự theo các quy định mới nhất áp dụng trong năm 2025.

Luật sư Lê Bá Thường (Đoàn luật sư TPHCM)

Về xử phạt hành chính, hành vi này vi phạm nhiều quy định tại Nghị định 144/2021/NĐ-CP. Cụ thể, việc tụ tập đông người, hò hét, gây mất trật tự công cộng có thể bị phạt tiền từ 1.000.000 đến 2.000.000 đồng theo Khoản 2, Điều 7. Nếu hành vi cản trở, gây ách tắc giao thông, người vi phạm có thể bị phạt tiền từ 2.000.000 đến 3.000.000 đồng theo Điểm a, Khoản 3 cùng Điều.

Các mức phạt này được áp dụng cho cá nhân, và sẽ tăng gấp đôi đối với tổ chức.

Ở mức độ nghiêm trọng hơn, nếu hành vi "giựt cúng" có tổ chức, gây ra xô xát, ẩu đả, làm ách tắc giao thông nghiêm trọng hoặc gây thương tích cho người khác, người thực hiện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội "Gây rối trật tự công cộng" theo Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).

Khung hình phạt cho tội này rất nghiêm khắc, từ phạt tiền đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm, hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 07 năm, tùy vào hậu quả và mức độ nguy hiểm của hành vi.

