Tập đoàn Keppel và Báo Tiền Phong tặng máy tính cho 2 trường biên giới Đồng Nai

Trong nhiều năm qua, Trường THPT Nguyễn Huệ A và Trường Tiểu học Thanh Bình gặp nhiều khó khăn trong việc hoàn thiện cơ sở vật chất, đặc biệt là hệ thống máy tính, nhằm phục vụ công tác giảng dạy và học tập công nghệ thông tin tại trường.

Để góp phần cải thiện điều kiện học tập và trau dồi kiến thức, kỹ năng số cho các em học sinh, Keppel trao tặng 60 máy vi tính và hơn 900 đầu sách cho thư viện hai trường, qua đó nâng cao khả năng tiếp cận công cụ kỹ thuật số và tài nguyên học tập hữu ích trong kỷ nguyên số cho thế hệ trẻ. Ngoài ra, tại Trường Tiểu học Thanh Bình, Keppel cũng tài trợ hệ thống mái che và nâng cấp phòng tin học, mang đến một không gian học tập khang trang và thuận tiện hơn cho các em.

Ông Lim Kay Siong - Trưởng Bộ phận Thương mại, Khối Bất động sản, Keppel Việt Nam phát biểu tại chương trình

Tại chương trình, ông Lim Kay Siong, Trưởng Bộ phận Thương mại, Khối Bất động sản, Keppel Việt Nam nhấn mạnh kỹ năng số là yếu tố vô cùng quan trọng để thế hệ trẻ bắt nhịp với một thế giới ngày một phát triển nhanh chóng.

“Chúng tôi rất vui khi có thể đưa “Bytes for Future” (Cỗ máy tri thức) đến với các em học sinh tại Đồng Nai và hy vọng chương trình sẽ góp phần mang đến giá trị lâu dài, giúp trải nghiệm học tập thêm phong phú và mở ra nhiều cơ hội trong tương lai hơn cho các em”- ông Lim Kay Siong nói.

Nhà báo Lý Thành Tâm - Trưởng Cơ quan Đại diện Báo Tiền Phong tại TPHCM cho biết, Tiền Phong là cơ quan ngôn luận chính thức của Trung ương Đoàn, là diễn đàn của tuổi trẻ cả nước với 72 năm hình thành và phát triển. Cùng với việc luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của tờ báo Đoàn Thanh niên, hàng năm báo còn tổ chức nhiều hoạt động xã hội, từ thiện, văn hoá, thể thao quy mô quốc gia, có sức lan tỏa mạnh trong xã hội. Báo Tiền Phong là đơn vị được Trung ương Đoàn giao làm Thường trực Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, Tổng Biên tập báo Tiền Phong- Nhà báo Phùng Công Sưởng là Giám đốc. Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam đã có nhiều chương trình hoạt động ý nghĩa nổi bật, đơn cử là Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu.

Nhà báo Lý Thành Tâm - Trưởng cơ quan đại diện Báo Tiền Phong tại TPHCM phát biểu

Năm 2022, 2023, 2024 và 2025, thông qua tổ chức Đoàn ở các địa phương, Keppel cùng Báo Tiền Phong đã khởi xướng và thực hiện chương trình “Living Well” - dự án trao tặng máy lọc nước nhiễm mặn cho các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề. Dự án đã trao tặng máy lọc nước cho nhiều xã tại các tỉnh phía Nam… qua đó hỗ trợ, góp phần giúp hàng trăm nghìn hộ dân được sử dụng nước sạch.

Tiếp nối, song hành theo các dự án cộng đồng ý nghĩa ấy, từ năm 2024, Keppel cùng báo Tiền Phong thực hiện chương trình “Bytes for Future – Cỗ máy tri thức” nhằm trang bị công cụ và kiến thức cần thiết giúp thế hệ trẻ phát triển trong kỷ nguyên số, thông qua hoạt động trao tặng máy tính, các đầu sách cho các em nhỏ tại các địa phương có hoàn cảnh khó khăn ở các địa phương vùng biên Tây Ninh.

“Hôm nay, tôi rất vui khi Keppel phối hợp cùng Báo Tiền Phong tiếp tục đưa chương trình “Bytes for Future” - Cỗ máy tri thức, đến với gần 1.300 học sinh tại Trường THPT Nguyễn Huệ A và Trường Tiểu học Thanh Bình thuộc phường Bình Long, tỉnh Đồng Nai ”- nhà báo Lý Thành Tâm bày tỏ.

Lãnh đạo Trường THPT Nguyễn Huệ A nhận bảng biểu trưng trao tặng máy tính từ ban tổ chức chương trình

Lãnh đạo Trường Tiểu học Thanh Bình nhận biểu trưng trao tặng máy tính từ ban tổ chức chương trình

Thầy Bùi Quốc Việt - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thanh Bình cho biết: “Trường nằm ở khu vực vùng sâu, gần biên giới, điều kiện cơ sở vật chất và nguồn lực phục vụ dạy và học công nghệ thông tin còn nhiều hạn chế. Đặc biệt, gần 20% học sinh của trường là con em đồng bào dân tộc thiểu số, việc tiếp cận công nghệ thông tin cũng khó khăn hơn. Trong bối cảnh đó, sự hỗ trợ thiết thực của Keppel và Báo Tiền Phong thông qua chương trình “Bytes for Future” (Cỗ máy tri thức) có ý nghĩa vô cùng to lớn”.

Cũng là một trong hai trường được trao tặng máy tính và sách thuộc chương trình “Bytes for Future” (Cỗ máy tri thức) năm nay, thầy Đào Nguyên Bình - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Huệ A không giấu được niềm vui: “Những món quà thiết thực là máy tính, sách vở và sự đồng hành về tinh thần đã góp phần tháo gỡ khó khăn, mở ra cho thầy và trò nhà trường những điều kiện thuận lợi hơn trong giảng dạy và học tập, đặc biệt trong việc tiếp cận công nghệ thông tin, một lĩnh vực vô cùng quan trọng trong thời đại số”.

Được Keppel khởi xướng lần đầu vào năm 2024, “Bytes for Future” (Cỗ máy tri thức) hướng đến mục tiêu trang bị những công cụ và kiến thức cần thiết để thế hệ trẻ hội nhập và phát triển trong kỷ nguyên số. Trong năm đầu tiên tổ chức, chương trình đã hỗ trợ hơn 800 học sinh tại hai trường ở Tây Ninh thông qua việc trao tặng 80 máy tính, 4 máy điều hòa không khí và các đầu sách cho thư viện trường.

Như chính cam kết phát triển bền vững và gắn kết cộng đồng mà Keppel đã nhấn mạnh, đại diện doanh nghiệp này cho biết sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác cùng chí hướng để triển khai những sáng kiến ý nghĩa, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, tạo động lực phát triển cho cộng đồng và đồng hành cùng sự phát triển lâu dài của Việt Nam.

Một số hình ảnh trong chương trình:

Các em học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ A sử dụng máy laptop và đọc sách tại thư viện của nhà trường

Học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ A vui mừng khi thư viện được trang bị nhiều đầu sách mới

Thày và trò Trường THPT Nguyễn Huệ A rất vui khi các em được sử dụng máy tính vừa được trao tặng

Học sinh Trường Tiểu học Thanh Bình sử dụng máy tính mới vừa được nhận từ chương trình

Học sinh Trường Tiểu học Thanh Bình đọc sách tại thư viện