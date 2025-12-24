Tiểu thương bùi ngùi khi chợ nổi tiếng bậc nhất Ninh Bình bị phá dỡ

TPO - Từng là khu chợ lớn và nổi tiếng bậc nhất tỉnh Ninh Bình, chợ Rồng, nằm tại Trung tâm TP Ninh Bình cũ (nay thuộc phường Hoa Lư), đã chính thức bị phá dỡ hoàn toàn để bàn giao mặt bằng thực hiện Dự án Cụm công trình thủy lợi Nam sông Vân. Sự “biến mất” của chợ Rồng không chỉ khiến hàng trăm tiểu thương bùi ngùi rời nơi mưu sinh quen thuộc, mà còn khép lại một không gian buôn bán gắn bó với ký ức đô thị của người dân địa phương suốt nhiều thập niên.

Từ khu chợ sầm uất bậc nhất đến mặt bằng dự án

Chợ Rồng trước (trái) và hiện tại. Ảnh: N.B.

Trước khi bị phá dỡ, chợ Rồng là đầu mối buôn bán lớn của khu vực trung tâm Ninh Bình, với khoảng 700 hộ kinh doanh hoạt động trong đình chợ và các ki ốt xung quanh. Từ sáng sớm đến tối muộn, khu chợ luôn tấp nập người mua, kẻ bán với đủ các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống dân sinh, từ lương thực, thực phẩm tươi sống, rau củ quả, hoa quả đến quần áo, đồ gia dụng, sành sứ, bánh kẹo...

Tuy nhiên, theo chủ trương của UBND tỉnh Ninh Bình, toàn bộ đình chợ Rồng đã được thống nhất phá dỡ để thực hiện Dự án Cụm công trình thủy lợi Nam sông Vân, công trình được xác định có vai trò quan trọng trong việc tiêu thoát nước, chống ngập úng và chỉnh trang không gian đô thị khu vực trung tâm.

Chợ Rồng trước khi phá dỡ. Ảnh: N.B.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND phường Hoa Lư cho biết, đến ngày 23/12, địa phương đã hoàn tất việc phá dỡ toàn bộ đình chợ Rồng và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công theo đúng kế hoạch.

Theo thống kê của UBND phường Hoa Lư, có 202 hộ kinh doanh tại khu vực đình chợ Rồng bị ảnh hưởng trực tiếp, gồm nhiều nhóm ngành nghề khác nhau. Chính quyền địa phương cho biết đã hoàn tất công tác kê khai, kiểm đếm, niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, đồng thời triển khai việc hỗ trợ các tiểu thương di chuyển đến địa điểm kinh doanh mới.

Thời điểm bắt đầu phá dỡ. Ảnh: N.B.

“Sau khi phá dỡ đình chợ Rồng, phần diện tích còn lại sẽ được xây dựng chợ tạm để các tiểu thương tiếp tục buôn bán. Ban Quản lý chợ Hoa Lư được giao hướng dẫn, sắp xếp cho các hộ quay trở lại kinh doanh xong trước ngày 28/1/2026”, lãnh đạo phường Hoa Lư thông tin.

Về phương án lâu dài, các tiểu thương sẽ được bố trí di chuyển đến chợ Sản Nhi (khu vực phường Phúc Thành cũ) sau khi chợ này được xây dựng hoàn thiện.

Tiếc nuối một biểu tượng chợ truyền thống

Hình ảnh ghi nhận ngày 23/12/2025. Ảnh: N.B.

Những ngày cuối cùng trước khi phá dỡ, không khí tại chợ Rồng trở nên trầm lắng hơn thường lệ. Nhiều tiểu thương tranh thủ dọn dẹp, tháo dỡ quầy hàng, không giấu được sự bùi ngùi khi phải rời khỏi nơi đã gắn bó hàng chục năm.

“Mưu sinh ở chợ Rồng từ khi còn trẻ, giờ nhìn chợ bị phá bỏ cũng thấy tiếc lắm. Nhưng đây là chủ trương chung, phục vụ mục tiêu phát triển đô thị nên chúng tôi cũng chấp hành”, chị Hiền - một tiểu thương chia sẻ.

Theo ghi nhận, đa số các hộ kinh doanh đều thể hiện sự đồng thuận, mong muốn việc bố trí chợ tạm và chợ mới sớm hoàn thành để ổn định sinh kế.

Hình ảnh ghi nhận ngày 23/12/2025. Ảnh: N.B.

Việc phá dỡ chợ Rồng được xem là một phần trong quá trình tái cấu trúc không gian đô thị Hoa Lư, hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị ngày càng sạch đẹp, khang trang, hiện đại, phù hợp với định hướng phát triển bền vững của tỉnh Ninh Bình.

Dẫu vậy, việc phá bỏ chợ Rồng cũng đặt ra bài toán về việc bảo tồn ký ức chợ truyền thống trong quá trình đô thị hóa nhanh chóng. Với nhiều người dân Ninh Bình, chợ Rồng không chỉ là nơi buôn bán mà còn là một phần ký ức sinh hoạt, văn hóa đã gắn bó suốt nhiều thế hệ.

Chợ Rồng "khép lại", kỳ vọng mở ra không gian đô thị hiện đại. Ảnh: N.B.

Chợ Rồng 'khép lại', nhường chỗ cho những công trình mới, một bước chuyển tất yếu của đô thị, cũng là dấu mốc trong hành trình phát triển của Hoa Lư hôm nay.