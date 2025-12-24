Quảng Ngãi: Công an vào cuộc vụ tàu hút cát hoạt động trái phép trên sông Đăk Bla

TPO - UBND xã Ngọk Bay đã ban hành quyết định xử phạt Công ty Cổ phần T&D Kon Tum 30 triệu đồng. Phóng viên Báo Tiền Phong cũng đã cung cấp hình ảnh, clip, thông tin tới cơ quan công an, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi để có cơ sở xử lý.

Ngày 24/12, Sở NN&MT tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã có công văn số 8166 về việc đề nghị cung cấp bổ sung thông tin phản ánh khai thác khoáng sản trái phép trên sông Đăk Bla gửi Báo Tiền Phong sau bài viết “Tàu hút cát cỡ lớn ngày đêm hoạt động trái phép trên sông Đăk Bla” của tác giả Tiền Lê – Nguyễn Ngọc.

Theo đó, ngay sau khi Báo Tiền Phong có bài viết “Tàu hút cát cỡ lớn ngày đêm hoạt động trái phép trên sông Đăk Bla”, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với Phòng PC03 – Công an tỉnh Quảng Ngãi và UBND các xã Ngọk Bay, Ia Chim tiến hành kiểm tra hiện trạng và làm việc với Công ty Cổ phần T&D Kon Tum. Để có đủ cơ sở cho các cơ quan chức năng xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị tác giả bài viết cung cấp thêm một số thông tin hình ảnh nhằm giúp cơ quan chức năng có đủ cơ sở xác định hành vi vi phạm, xử lý theo quy định.

Hình ảnh tàu hút cát cỡ lớn ngang nhiên hoạt động trên sông Đăk Bla.

Liên quan tới vụ việc trên, UBND xã Ngọk Bay cũng đã có báo ban đầu về kết quả kiểm tra, xác minh. Cụ thể, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, lãnh đạo UBND xã trực tiếp xuống hiện trường khu vực sông Đăk Bla thuộc thôn Trung Nghĩa Đông để kiểm tra thực tế và lập Biên bản ghi nhận sự việc, xác định vị trí, phương tiện liên quan và yêu cầu các cá nhân có mặt hợp tác cung cấp thông tin. Đồng thời, ban hành các văn bản chỉ đạo Công an xã, Phòng Kinh tế xã khẩn trương điều tra, xác minh thông tin và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Từ phản ánh của Báo Tiền Phong, qua quá trình kiểm tra thực tế, đối chiếu các hồ sơ, tài liệu thu thập được và làm việc trực tiếp, Công ty Cổ phần T&D Kon Tum không cung cấp được các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc thống kê số liệu khoáng sản cát khai thác qua trạm cân đối với trường hợp Giấy phép khai thác khoáng sản do UBND tỉnh cấp.

Đối với nội dung phản ánh về khai thác khoáng sản trái phép, Công an xã Ngọk Bay đang tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng để xác minh làm rõ và củng cố hồ sơ chuyển cấp có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật nếu phát hiện vi phạm.

Trước các vi phạm trên, UBND xã Ngọk Bay đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần T&D Kon Tum, với số tiền phạt 30.000.000đ về hành vi không thực hiện đầy đủ việc thống kê, ghi chép sản lượng khoáng sản cát khai thác qua trạm cân theo quy định của pháp luật.

Tàu hút cát hoạt động thời gian dài trên sông Đăk Bla với tiếng nổ lớn.