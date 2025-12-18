Thông tin mới về tình trạng hút cát trái phép trên sông Đăk Bla ở Quảng Ngãi

TPO - UBND xã Ngọk Bay (tỉnh Quảng Ngãi) yêu cầu các đơn vị liên quan, khẩn trương kiểm tra, xác minh tình trạng bơm hút cát có dấu hiệu trái phép trên sông Đăk Bla (đoạn qua thôn Trung Nghĩa Đông, xã Ngọk Bay).

Ngày 17/12, UBND xã Ngọk Bay cho biết, Chủ tịch UBND xã Hoàng Anh Tuấn đã có văn bản chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị liên quan, khẩn trương kiểm tra, xác minh, xử lý vụ việc theo phản ánh của Báo Tiền Phong về tình trạng khai thác, tập kết, vận chuyển cát trái phép trên địa bàn.

Theo văn bản, ngày 12/12/2025, Báo Tiền Phong có bài viết “Tàu hút cát cỡ lớn ngày đêm hoạt động trái phép trên sông Đăk Bla” phản ánh hoạt động khai thác, tập kết, vận chuyển cát của Công ty TNHH MTV T&D Kon Tum tại địa bàn thôn Trung Nghĩa Đông (xã Ngọk Bay).

Để xử lý vụ việc theo đúng quy định, Chủ tịch UBND xã Ngọk Bay Hoàng Anh Tuấn giao Công an xã và Phòng Kinh tế xã khẩn trương xác minh, làm rõ nội dung phản ánh theo chỉ đạo tại văn bản số 887, ngày 10/12/2025. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, xác minh, các đơn vị tham mưu UBND xã xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có), báo cáo kết quả trước ngày 19/12/2025.

Vị trí tàu hút cát tại sông Đăk Bla, địa phận thuộc thôn Trung Nghĩa Đông (xã Ngọk Bay), không nằm trong vị trí được khai thác đúng quy định.

Phòng Kinh tế xã Ngọk Bay khẩn trương tham mưu triển khai các nội dung theo biên bản buổi làm việc liên ngành giữa Sở NN&MT tỉnh Quảng Ngãi, Phòng PC03 (Công an tỉnh), UBND xã Ia Chim, UBND xã Ngọk Bay và Công ty TNHH MTV T&D Kon Tum. Đồng thời tăng cường nắm tình hình, tổ chức tuần tra, trinh sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn.

UBND xã Ngọk Bay cũng yêu cầu trưởng thôn của 16 thôn trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức pháp luật về khoáng sản; chủ động theo dõi, giám sát và tố giác các hành vi khai thác cát trái phép, nhất là trên tuyến sông Đăk Bla.

Đối với Công ty TNHH MTV T&D Kon Tum, UBND xã yêu cầu đơn vị thực hiện nghiêm các nội dung trong giấy phép khai thác khoáng sản số 708, ngày 26/7/2017 do UBND tỉnh Kon Tum (cũ) cấp; khai thác đúng vị trí, tọa độ, phạm vi, độ sâu, không khai thác sát bờ gây ảnh hưởng đến sản xuất của người dân, không hoạt động ngoài thời gian quy định, đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Các xe đầu kéo ra vào chở cát mà không qua trạm cân.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải lắp đặt, vận hành đầy đủ trạm cân, camera giám sát tại bãi tập kết cát; cắm bảng thông tin về địa điểm khai thác, bãi tập kết, thời gian khai thác; đánh số, gắn biển hiệu đối với các phương tiện khai thác để người dân và cơ quan chức năng giám sát.

Tuyệt đối không được khai thác, vận chuyển, tập kết cát trái phép trên địa bàn xã. Trường hợp công ty không chấp hành sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Đồng thời yêu cầu công ty khẩn trương hoàn thiện hồ sơ pháp lý về đất đai tại bãi tập kết cát thôn Trung Nghĩa Đông, đảm bảo đủ điều kiện hoạt động theo quy định pháp luật.

UBND xã Ngọk Bay cũng giao các đơn vị liên quan tham mưu văn bản đề nghị phóng viên Báo Tiền Phong cung cấp thông tin, hình ảnh, video clip đã thu thập được nhằm phục vụ công tác kiểm tra, xử lý theo quy định.

Khu vực mỏ cát của Công ty TNHH MTV T&D Kon Tum.

Trước đó, qua tìm hiểu của nhóm phóng viên Báo Tiền Phong, ngày 26/7/2017, UBND tỉnh Kon Tum (cũ) ban hành Quyết định số 708 cho phép Công ty TNHH MTV T&D Kon Tum khai thác cát bằng phương pháp bơm hút tại điểm cát số 2, lòng sông Đăk Bla (địa phận xã Ia Chim, nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập). Khu vực khai thác có diện tích 5 ha, độ sâu 2,9 m, trữ lượng 145.000 m³, thời hạn 15 năm.

Tuy nhiên, ghi nhận thực tế cho thấy doanh nghiệp này thường xuyên khai thác cát ngoài phạm vi được cấp phép, tại khúc sông Đăk Bla (thuộc thôn Trung Nghĩa Đông, xã Ngọk Bay), cách điểm mỏ được phép khoảng 5km. Sau khi hút cát, tàu đưa về bến mỏ của Công ty TNHH MTV T&D Kon Tum để bơm lên bãi tập kết.

Theo ghi nhận, từ ngày 15/11 đến 3/12, hàng loạt xe tải, đầu kéo mang các biển số 81C-224…, 81RM-001…, 81C-280…, 81C-160…, 81A-498… liên tục ra vào vị trí bãi tập kết cát của Công ty TNHH MTV T&D Kon Tum để chở đi tiêu thụ. Theo dấu các xe tải, phóng viên nhận thấy, số cát này chủ yếu được vận chuyển tiêu thụ về nhiều điểm trên địa bàn phía tây tỉnh Gia Lai.

Xe đầu kéo biển số 81RM-001.06 đổ cát tại khu vực xã Ia Lâu (tỉnh Gia Lai).

Trao đổi với phóng viên về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển khẳng định tỉnh đã quán triệt quan điểm chỉ đạo rất nghiêm và thường xuyên về vấn đề này, tuyệt đối không để thất thoát tài nguyên.

Ông Hiển nhấn mạnh, địa phương nào để xảy ra khai thác cát trái phép, làm thất thoát tài nguyên, khoáng sản thì phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh. Đồng thời, tỉnh sẽ giao Sở NN&MT phối hợp với lực lượng chức năng liên quan tiến hành rà soát, kiểm tra và xử lý dứt điểm, nghiêm minh theo đúng quy định pháp luật.