Kỳ lạ tuyến đường hàng chục tỷ đồng có ngôi nhà án ngữ giữa đường

TPO - Tuyến ĐH 4 (xã Xuân Phú, TP. Đà Nẵng) được đầu tư 25 tỷ đồng, với 4 làn khang trang nhưng xuất hiện một ngôi nhà án ngữ ngay chính giữa khiến nhiều người thắc mắc.
Theo tìm hiểu, dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH 4 (đường Hùng Vương) nối Quốc lộ 1 với khu vực trung tâm hành chính thị trấn Hương An (huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam cũ, nay là xã Xuân Phú, TP. Đà Nẵng) và các xã lân cận, được triển khai thực hiện từ năm 2019.
Theo đó, tuyến đường có chiều dài hơn 500m, tổng vốn đầu tư theo dự toán là 25 tỷ đồng. Dự án do Ban quản lý dự án - quỹ đất huyện Quế Sơn (nay là Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Quế Sơn) làm đại diện chủ đầu tư.
Do vướng giải phóng mặt bằng nên sau khi thi công được một số hạng mục nền đường thì phải tạm dừng từ cuối năm 2020 đến đầu năm 2023. Sau đó công trình tiếp tục triển khai, hiện đã được thảm nhựa đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, tại đây còn vướng nhà của một hộ dân nên một đoạn kéo dài khoảng 50m bị bó hẹp chỉ đủ một làn xe chạy.
Tuyến đường được chia thành 4 làn khang trang, nhưng đến đoạn đi qua khu vực có ngôi nhà án ngữ, thì chỉ có 1 làn đường rộng 3 mét, tạo thành nút thắt cổ chai kỳ quái.