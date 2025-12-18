Kỳ lạ tuyến đường hàng chục tỷ đồng có ngôi nhà án ngữ giữa đường

TPO - Tuyến ĐH 4 (xã Xuân Phú, TP. Đà Nẵng) được đầu tư 25 tỷ đồng, với 4 làn khang trang nhưng xuất hiện một ngôi nhà án ngữ ngay chính giữa khiến nhiều người thắc mắc.