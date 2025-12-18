Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Google News

Kỳ lạ tuyến đường hàng chục tỷ đồng có ngôi nhà án ngữ giữa đường

Hoài Văn

TPO - Tuyến ĐH 4 (xã Xuân Phú, TP. Đà Nẵng) được đầu tư 25 tỷ đồng, với 4 làn khang trang nhưng xuất hiện một ngôi nhà án ngữ ngay chính giữa khiến nhiều người thắc mắc.

a1.jpg
0c2f8475e27d6d23346c.jpg
73e917b171b9fee7a7a8.jpg
Theo tìm hiểu, dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH 4 (đường Hùng Vương) nối Quốc lộ 1 với khu vực trung tâm hành chính thị trấn Hương An (huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam cũ, nay là xã Xuân Phú, TP. Đà Nẵng) và các xã lân cận, được triển khai thực hiện từ năm 2019.
8c2dc877ae7f2121786e.jpg
813d38995f91d0cf8980.jpg
Theo đó, tuyến đường có chiều dài hơn 500m, tổng vốn đầu tư theo dự toán là 25 tỷ đồng. Dự án do Ban quản lý dự án - quỹ đất huyện Quế Sơn (nay là Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Quế Sơn) làm đại diện chủ đầu tư.
cdf279541e5c9102c84d.jpg
c474cfd4a8dc27827ecd.jpg
f80c79ad1ea591fbc8b4.jpg
Do vướng giải phóng mặt bằng nên sau khi thi công được một số hạng mục nền đường thì phải tạm dừng từ cuối năm 2020 đến đầu năm 2023. Sau đó công trình tiếp tục triển khai, hiện đã được thảm nhựa đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, tại đây còn vướng nhà của một hộ dân nên một đoạn kéo dài khoảng 50m bị bó hẹp chỉ đủ một làn xe chạy.
0c2f8475e27d6d23346c.jpg
3.jpg
6d2cdc5dba55350b6c44.jpg
Tuyến đường được chia thành 4 làn khang trang, nhưng đến đoạn đi qua khu vực có ngôi nhà án ngữ, thì chỉ có 1 làn đường rộng 3 mét, tạo thành nút thắt cổ chai kỳ quái.
aaf16d810b8984d7dd98.jpg
Theo Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Quế Sơn, dự án không triển khai đền bù giải phóng mặt bằng mà chủ yếu vận động người dân hiến tặng đất đai, huyện Quế Sơn cũ chỉ bồi thường nhà cửa, mồ mả, vật kiến trúc trên đất. Hộ dân không đồng ý hiến đất và không đồng tình với phương án bồi thường﻿, hỗ trợ (với mức 740 triệu đồng).
4.jpg
Năm 2023, UBND huyện Quế Sơn cũ đã xin chủ trương của tỉnh để cắt bỏ đoạn đường qua đất hộ dân này ra khỏi dự án. Hiện nay, công trình đã được phê duyệt quyết toán.
1.jpg
Hiện, tuyến đường ĐH4 đã được bàn giao cho chính quyền xã Xuân Phú quản lý. Về giải pháp, địa phương có thể bổ sung vào danh mục đầu tư công rồi xin nguồn vốn để tiếp tục thực hiện phần còn lại theo đúng quy định.
Hoài Văn
#đường Hùng Vương #Quế Sơn #dự án đường #giải phóng mặt bằng #bồi thường #nút thắt cổ chai #25 tỷ đồng

Xem thêm

Cùng chuyên mục