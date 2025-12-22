Chồng mất hơn 10 năm, nhà vừa bị bão quật đổ, hai mẹ con vất vả tái thiết

TPO - Căn nhà của bà Lê Thị Cúc (68 tuổi, thôn Giang Bắc, xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai) bị đổ sập hoàn toàn sau bão, hai mẹ con phải dựng chòi tạm để trú ngụ. Chồng mất hơn 10 năm trước vì tai biến, bà Cúc nương tựa vào con trai, mưu sinh đủ nghề.
Trên con đường dẫn vào các thôn Giang Bắc, Xuân Mỹ (xã Tuy Phước Bắc), dấu tích của “thiên tai kép” vẫn hiện hữu, mùi bùn đất chưa kịp tan. Bão vừa qua, lũ dữ ập đến đã khiến cuộc sống vốn đã khó khăn của người dân nơi đây càng thêm chồng chất.
Bà Kỵ vui mừng chia sẻ, sau khi được bộ đội giúp dựng lại nhà, hôm nay lại được báo Tiền Phong cùng nhà hảo tâm, Tỉnh Đoàn, Đoàn xã Tuy Phước Bắc đến thăm, trao quà, khiến gia đình bà thêm phấn khởi và ấm lòng.
Trực tiếp cùng đoàn công tác Báo Tiền Phong và Tỉnh Đoàn trao quà, bà Huỳnh Thị Thanh Thảo - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tuy Phước Bắc (tỉnh Gia Lai), gửi lời cảm ơn chân thành tới báo, Tỉnh Đoàn và các nhà hảo tâm. Theo bà, những phần quà ý nghĩa là nguồn động viên lớn, tiếp thêm niềm tin để người dân vượt qua khó khăn sau bão lũ.
Tại các điểm đến, nhà báo Nguyễn Văn Tuấn cũng thăm hỏi, động viên từng gia đình. Những phần quà tuy giá trị không lớn nhưng là tấm lòng của các nhà hảo tâm thông qua Báo Tiền Phong gửi tới bà con, mong góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.