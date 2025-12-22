Chồng mất hơn 10 năm, nhà vừa bị bão quật đổ, hai mẹ con vất vả tái thiết

TPO - Căn nhà của bà Lê Thị Cúc (68 tuổi, thôn Giang Bắc, xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai) bị đổ sập hoàn toàn sau bão, hai mẹ con phải dựng chòi tạm để trú ngụ. Chồng mất hơn 10 năm trước vì tai biến, bà Cúc nương tựa vào con trai, mưu sinh đủ nghề.