Chồng mất hơn 10 năm, nhà vừa bị bão quật đổ, hai mẹ con vất vả tái thiết

Trương Định - Tiền Lê

TPO - Căn nhà của bà Lê Thị Cúc (68 tuổi, thôn Giang Bắc, xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai) bị đổ sập hoàn toàn sau bão, hai mẹ con phải dựng chòi tạm để trú ngụ. Chồng mất hơn 10 năm trước vì tai biến, bà Cúc nương tựa vào con trai, mưu sinh đủ nghề.

tp-c_img-9497.jpg
Chiều 21/12, thừa ủy quyền của Ban Biên tập Báo Tiền Phong, nhà báo Nguyễn Văn Tuấn, Phó Trưởng Văn phòng đại diện khu vực Tây Nguyên - Nam Trung bộ đã phối hợp cùng Tỉnh Đoàn Gia Lai﻿, UBND xã Tuy Phước Bắc đến thăm hỏi, trao quà hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại nặng nề sau đợt bão lũ vừa qua.
tp-c_img-9601.jpg
tp-c_img-9582.jpg
tp-c_img-9583.jpg
Trên con đường dẫn vào các thôn Giang Bắc, Xuân Mỹ (xã Tuy Phước Bắc), dấu tích của “thiên tai kép” vẫn hiện hữu, mùi bùn đất chưa kịp tan. Bão vừa qua, lũ dữ ập đến đã khiến cuộc sống vốn đã khó khăn của người dân nơi đây càng thêm chồng chất.
tp-c_img-9515.jpg
Anh Phạm Hồng Hiệp - Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai (bên trái) thăm hỏi, động viên gia đình bà Võ Thị Kỵ (70 tuổi, thôn Giang Bắc) trước những mất mát nặng nề do bão gây ra, khi căn nhà bị gió quật sập, nhiều tài sản hư hỏng.
tp-c_img-9488.jpg
Nhờ sự hỗ trợ của Nhà nước trong "Chiến dịch Quang Trung", cùng sự giúp sức của lực lượng bộ đội, căn nhà mới của bà Kỵ đang dần được hoàn thiện.
tp-c_img-9511.jpg
tp-c_img-9523.jpg
Bà Kỵ vui mừng chia sẻ, sau khi được bộ đội giúp dựng lại nhà, hôm nay lại được báo Tiền Phong cùng nhà hảo tâm, Tỉnh Đoàn, Đoàn xã Tuy Phước Bắc đến thăm, trao quà, khiến gia đình bà thêm phấn khởi và ấm lòng.
tp-c_img-9581.jpg
Đến thăm gia đình bà Lê Thị Cúc (68 tuổi, thôn Giang Bắc), ai cũng không khỏi xót xa. Căn nhà bị đổ sập hoàn toàn sau bão, hai mẹ con bà phải dựng chòi tạm để trú ngụ. Chồng mất hơn 10 năm trước vì tai biến, bà Cúc nương tựa vào con trai, mưu sinh đủ nghề.
tp-c_img-9551.jpg
Đoàn công tác Báo Tiền Phong, lãnh đạo Tỉnh Đoàn Gia Lai thăm hỏi, động viên bà Lê Thị Cúc.
tp-c_img-9565.jpg
Bà Cúc chia sẻ, nhờ được Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng cùng sự chung tay của các nhà hảo tâm, bà mới có điều kiện xây dựng lại căn nhà kiên cố. Mới đây, Tỉnh Đoàn Gia Lai hỗ trợ thêm 30 triệu đồng, giúp gia đình bà vơi bớt khó khăn. Bản thân bà cũng gầy gò, ốm đau triền miên.
tp-c_img-9571.jpg
tp-c_img-9576.jpg
Trực tiếp cùng đoàn công tác Báo Tiền Phong và Tỉnh Đoàn trao quà, bà Huỳnh Thị Thanh Thảo - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tuy Phước Bắc (tỉnh Gia Lai), gửi lời cảm ơn chân thành tới báo, Tỉnh Đoàn và các nhà hảo tâm. Theo bà, những phần quà ý nghĩa là nguồn động viên lớn, tiếp thêm niềm tin để người dân vượt qua khó khăn sau bão lũ.
tp-c_img-9469.jpg
Cán bộ Đoàn xã Tuy Phước Bắc hỗ trợ mang quà tới từng nhà dân để trao cho bà con.
tp-c_img-9585.jpg
tp-c_img-9606.jpg
Tại các điểm đến, nhà báo Nguyễn Văn Tuấn cũng thăm hỏi, động viên từng gia đình. Những phần quà tuy giá trị không lớn nhưng là tấm lòng của các nhà hảo tâm thông qua Báo Tiền Phong gửi tới bà con, mong góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.
tp-c_z7295277726979-5000443d0a3f0be48e32e5d919d46fd9.jpg
Trước đó, thông qua Báo Tiền Phong, Tập đoàn Mavin và Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) đã trao tặng 16.800 sản phẩm đồ hộp (gồm pate Hải Phòng Cột Đèn, thịt heo hấp, cá ngừ sốt cà, bò hai lát, xúc xích tiệt trùng…), với tổng trị giá hơn 300 triệu đồng để hỗ trợ đồng bào vùng lũ miền Trung và Tây Nguyên.
tp-c_z7295277755385-09db007e0fb3d65fab05e802b86622b0.jpg
Số quà trên đã được Báo Tiền Phong trực tiếp trao tặng đến người dân xã Tuy Phước Bắc, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, tương thân tương ái, tiếp sức cho bà con vùng bão lũ sớm vươn lên sau mất mát.
tp-c_z7291221932770-ae46293bff8758528e3ee030a45a0ae6.jpg
Trước đó, ngày 4/12, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, cũng dẫn đầu đoàn công tác của tới trao biểu trưng số tiền 200 triệu đồng cùng 2 tấn gạo và nhiều tấn hàng nhu yếu phẩm khác của nhà hảo tâm cho MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai để hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa bão tại địa phương trong thời gian vừa qua.
Trương Định - Tiền Lê
