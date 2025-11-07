Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Công an tỉnh An Giang trao quà hỗ trợ người dân vùng lũ Huế

Nhật Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 6 và 7/11, Đoàn công tác Công an tỉnh An Giang phối hợp với các nhà hảo tâm đã trực tiếp đến TP. Huế trao 500 triệu đồng tiền mặt và 2.000 phần quà cho người dân, người lao động và thanh thiếu niên bị ảnh hưởng nặng bởi bão lũ.

5121-4047.jpg
Ban Thanh niên Công an tỉnh An Giang cùng các nhà hảo tâm trao quà cho người dân vùng bão, lũ ở Huế

Đoàn đã đến 3 xã Phú Lộc, Phú Hòa và Hòa Châu (TP. Huế) để trao 500 triệu đồng (tương đương 1.000 suất hỗ trợ) cùng 1.000 phần quà gồm gạo, mì gói, sữa, nước tương, thuốc tây và nhiều nhu yếu phẩm khác. Số quà còn lại được bàn giao cho Công an các phường, xã để phân phối tận tay các hộ dân khó khăn.

Đây là hoạt động nằm trong chương trình “Đồng hành cùng người dân, người lao động, thanh thiếu niên vùng bão lũ” do Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng các nhà hảo tâm thực hiện, khởi hành từ An Giang ngày 1/11/2025 nhằm hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai.

Trong chuyến đi này, lực lượng Công an An Giang huy động xe tải 45 tấn chở hàng cứu trợ gồm 15 tấn gạo, 4.500 thùng mì, thực phẩm đóng hộp, 10.000 quyển tập cho học sinh cùng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu khác, tổng trị giá khoảng 1 tỷ đồng.

Chuyến hàng không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn gửi gắm tình cảm, tinh thần tương thân tương ái và tấm lòng “vì nhân dân phục vụ” của lực lượng Công an An Giang dành cho người dân miền Trung ruột thịt, góp phần giúp bà con sớm ổn định cuộc sống sau bão lũ.

414.jpg
Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng các nhà hảo tâm trực tiếp đến TP. Huế trao quà hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi bão, lũ. Ảnh: Văn Vũ.
Nhật Huy
#An Giang #Thanh niên #bão lũ #Huế #hỗ trợ #thiên tai #Công an tỉnh An Giang

