Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Mưa lũ làm 16 người thương vong, Quảng Trị khẩn trương ứng phó bão số 13

Hoàng Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 5/11, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, đợt mưa lũ kéo dài những ngày qua đã gây thiệt hại nặng nề trên địa bàn toàn tỉnh, làm 8 người chết, 3 người mất tích và 5 người bị thương.

Toàn tỉnh hiện còn 71 vị trí ngập lụt, 40 điểm sạt lở; gần 11.000 ngôi nhà bị ngập; 433 hộ dân với 1.333 nhân khẩu đang bị cô lập, chia cắt. 65 điểm trường với hơn 17.700 học sinh phải tạm nghỉ học do nước lũ dâng cao.

img3178-1730091254993232917017-20251031124311.jpg
Nhiều địa bàn ở Quảng Trị vẫn đang ngập trong biển nước.

Mưa lũ cũng khiến hơn 522 ha hoa màu tại các địa phương Lệ Ninh, Cam Lộ, Hoàn Lão, Quảng Ninh, Tuyên Sơn, Mỹ Thủy, Ái Tử, Đồng Lê, Quảng Trạch bị hư hại; 1.453 con gia súc, gia cầm chết; 207,86 ha nuôi trồng thủy sản thiệt hại. Nhiều tuyến kênh mương, bờ sông với tổng chiều dài gần 9 km bị sạt lở.

Đến sáng nay, nhiều tuyến giao thông tại các xã Lệ Thủy, Hải Lăng, Hướng Hiệp, Đakrông, Ba Lòng… vẫn còn ngập, chia cắt cục bộ. Toàn tỉnh còn hơn 2.500 hộ dân bị mất điện.

img-4773.jpg
Mưa lũ làm nhiều người chết và bị thương ở Quảng Trị.

Trong khi khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, các địa phương và lực lượng chức năng đang tập trung triển khai phương án ứng phó với bão số 13 (bão Kalmaegi).

Hiện toàn tỉnh có 8.637 phương tiện với 22.974 lao động đã neo đậu tránh trú an toàn, 83 phương tiện với 386 lao động vẫn đang hoạt động trên biển nhưng đã nắm rõ thông tin về bão.

Hoàng Nam
#tỉnh quảng trị #đợt mưa lũ #thiệt hại nặng nề #8 người chết #khắc phục hậu quả #ứng phó với bão số 13

Xem thêm

Cùng chuyên mục