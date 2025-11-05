Mưa lũ làm 16 người thương vong, Quảng Trị khẩn trương ứng phó bão số 13

TPO - Sáng 5/11, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, đợt mưa lũ kéo dài những ngày qua đã gây thiệt hại nặng nề trên địa bàn toàn tỉnh, làm 8 người chết, 3 người mất tích và 5 người bị thương.

Toàn tỉnh hiện còn 71 vị trí ngập lụt, 40 điểm sạt lở; gần 11.000 ngôi nhà bị ngập; 433 hộ dân với 1.333 nhân khẩu đang bị cô lập, chia cắt. 65 điểm trường với hơn 17.700 học sinh phải tạm nghỉ học do nước lũ dâng cao.

Nhiều địa bàn ở Quảng Trị vẫn đang ngập trong biển nước.

Mưa lũ cũng khiến hơn 522 ha hoa màu tại các địa phương Lệ Ninh, Cam Lộ, Hoàn Lão, Quảng Ninh, Tuyên Sơn, Mỹ Thủy, Ái Tử, Đồng Lê, Quảng Trạch bị hư hại; 1.453 con gia súc, gia cầm chết; 207,86 ha nuôi trồng thủy sản thiệt hại. Nhiều tuyến kênh mương, bờ sông với tổng chiều dài gần 9 km bị sạt lở.

Đến sáng nay, nhiều tuyến giao thông tại các xã Lệ Thủy, Hải Lăng, Hướng Hiệp, Đakrông, Ba Lòng… vẫn còn ngập, chia cắt cục bộ. Toàn tỉnh còn hơn 2.500 hộ dân bị mất điện.

Mưa lũ làm nhiều người chết và bị thương ở Quảng Trị.

Trong khi khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, các địa phương và lực lượng chức năng đang tập trung triển khai phương án ứng phó với bão số 13 (bão Kalmaegi).

Hiện toàn tỉnh có 8.637 phương tiện với 22.974 lao động đã neo đậu tránh trú an toàn, 83 phương tiện với 386 lao động vẫn đang hoạt động trên biển nhưng đã nắm rõ thông tin về bão.