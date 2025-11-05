Bão tác động từng tỉnh/thành miền Trung như nào?

TPO - Khu vực phía đông tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên cũ là nơi có thể hứng chịu gió mạnh nhất, cấp 10-12, giật cấp 14-15. Đà Nẵng - nơi vừa trải qua mưa lũ lịch sử có thể hứng chịu lượng mưa rất lớn và gió mạnh. Dự báo vùng mưa lớn kéo dài suốt từ Thanh Hoá đến Lâm Đồng, vùng gió mạnh từ Nam Quảng Trị đến Phú Yên cũ.

Cơn bão mạnh nhất đổ bộ từ đầu năm

Sáng sớm nay (5/11), bão Kalmaegi đã đi vào vùng biển phía đông khu vực Giữa Biển Đông, trở thành cơn bão số 13 trên Biển Đông năm 2025. Vào 4h sáng nay, tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 560km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149 km/giờ), giật cấp 16.

Dự báo trong ngày và đêm nay (5/11), bão di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km/h và tiếp tục mạnh thêm. Đến 4h sáng 6/11, tâm bão cách bờ biển tỉnh Gia Lai (Bình Định cũ) khoảng 550km về phía đông đông nam với cường độ cấp 14, giật cấp 17.

Dự báo trong ngày và đêm 6/11, bão tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 25km, suy yếu không đáng kể, từ chiều tối 6/11 bắt đầu tác động trực tiếp vào đất liền khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên cũ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Quốc gia nhận định, bão đổ bộ trong đêm 6/11 với cường độ khoảng cấp 11,12, giật cấp 14,15. Đây là cường độ đổ bộ rất mạnh, tương đương với cơn bão Damrey năm 2017 và Molave năm 2018 tàn phá nặng nề ở các địa phương bão qua. Bão số 13 cũng có thể mạnh hơn cơn bão Bualoi đổ bộ khu vực Hà Tĩnh - Nghệ An vào cuối tháng 9.

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, đây là cơn bão rất nguy hiểm với tốc độ di chuyển rất nhanh, thời gian tác động đất liền rất sớm, ngay từ chiều tối 6/11, tức là chỉ chưa đến hai ngày sau khi vào Biển Đông. Đây cũng là cơn bão có cường độ rất mạnh và vùng ảnh hưởng rất rộng lớn, trùng với khu vực vừa hứng chịu một đợt mưa lũ lịch sử.

Bão số 13 ảnh hưởng đến đất liền nước ta từ chiều tối 6/11, chỉ gần hai ngày sau khi vào Biển Đông.

Vùng ảnh hưởng rộng khắp miền Trung

Dự báo, vùng ven biển 3 địa phương là Gia Lai (Bình Định cũ), Đắk Lắk (Phú Yên cũ) và Quảng Ngãi sẽ là nơi hứng chịu gió mạnh nhất từ cơn bão này với cường độ khoảng cấp 10-12, giật cấp 14-15. Ngoài ra, khu vực phía tây của 3 tỉnh này cũng có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9-10. Gió bắt đầu mạnh dần trên đất liền từ chiều tối 6/11, dữ dội nhất vào đêm 6/11 và sáng 7/11.

Gia Lai, Đắk Lắk và Quảng Ngãi cũng là 3 địa phương hứng chịu lượng mưa lớn nhất do bão, từ khoảng 200-400mm, có nơi trên 600mm trong hai ngày 6-7/11. Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, khu vực này khả năng xảy ra lũ lớn, cần đặc biệt đề phòng.

Đà Nẵng nằm ở hoàn lưu phía bắc của cơn bão. Từ chiều tối 6/11 đến sáng 7/11, địa phương này có khả năng hứng chịu gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11-12. Đà Nẵng cũng nằm trong vùng mưa rất lớn của bão số 13 với lượng mưa trong hai ngày (6-7/11) từ 200-400mm, có nơi trên 600mm. Lũ có khả năng dâng trở lại trên các sông của Đà Nẵng nhưng ít nguy cơ vượt qua lũ kỷ lục vào cuối tháng 10.

Huế và Nam Quảng Trị, nơi cũng vừa trải qua mưa lũ lịch sử có thể hứng chịu gió mạnh khoảng cấp 7-8, giật cấp 9-10 vào đêm 6/11 và sáng sớm 7/11. Mưa ở khu vực này trong hai ngày 6-7/11 từ 150-300mm, có nơi trên 450mm. Lũ có thể dâng trở lại nhưng ít khả năng vượt qua lũ lịch sử vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11 vừa qua.

Khánh Hoà và Lâm Đồng nằm ở hoàn lưu phía nam cơn bão. Dù ít khả năng xảy ra gió mạnh, hai địa phương này cũng hứng chịu lượng mưa rất lớn trong hai ngày 6-7/11, khoảng 150-300mm, có nơi trên 450mm.

Ngoài ra, hoàn lưu sau bão có khả năng gây ra mưa lớn cho khu vực Thanh Hoá đến Bắc Quảng Trị trong các ngày 7-8/11 với lượng mưa từ 50-150mm, có nơi trên 200mm.

Cùng với mưa lớn gió giật mạnh, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đặc biệt lưu ý nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ. Loại hình thiên tai này có yếu tố bất ngờ và gây thiệt hại rất nặng nề.

Ngoài ra, từ chiều tối 6/11, khu vực ven biển từ Huế đến Đắk Lắk đề phòng mực nước biển dâng cao 0,3-0,6m. Nước biển dâng kết hợp với sóng lớn có khả năng gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đê, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển, làm chậm thoát lũ trên khu vực.