KHÁNH HÒA: Trường Sa đón 3.000 ngư dân vào âu tàu tránh bão Kalmaegi

TPO - Hơn 300 tàu thuyền với khoảng 3.000 ngư dân đã được lực lượng chức năng ở đặc khu Trường Sa hướng dẫn vào các âu tàu tránh trú trước diễn biến khó lường của cơn bão số 13 (Kalmaegi)

Trường Sa chủ động ứng phó bão Kalmaegi.

Trước diễn biến phức tạp và khó lường của cơn bão số 13 đang đe dọa trực tiếp quần đảo Trường Sa, ngày 4/11, đặc khu Trường Sa đã khẩn trương kích hoạt phương án ứng phó ở mức cao nhất nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho quân và dân nơi đầu sóng ngọn gió.

Lực lượng chức năng ở Trường Sa hướng dẫn tàu thuyền vào nơi an toàn trú bão. Ảnh: N.A.

Các đơn vị đóng quân tại Trường Sa tiến hành rà soát, gia cố nhà cửa, trường học, công trình phòng chống thiên tai. Lương thực, nước ngọt và thuốc men được chuẩn bị đầy đủ để sẵn sàng hỗ trợ người dân khi bão đổ bộ. Lực lượng trực chiến 24/24h, sẵn sàng hỗ trợ tàu thuyền neo đậu an toàn, đồng thời bố trí nơi nghỉ ngơi, khu vực ăn uống cho ngư dân vào tránh trú bão.

Các chiến sĩ cắt tỉa những cây cao tránh gãy đổ khi bão đến.

Hiện có hơn 300 tàu cá với trên 3.000 ngư dân đã được lực lượng chức năng ở Trường Sa hướng dẫn kịp thời vào tránh trú bão tại các đảo có âu tàu kiên cố như Song Tử Tây, Sinh Tồn, Trường Sa, Đá Tây... Đây là một nỗ lực lớn, giúp ngư dân thoát khỏi nguy hiểm giữa trùng khơi.

Chiến sĩ chuẩn bị nơi ăn và chỗ ở chu đáo cho các ngư dân tránh bão. Ảnh: N.A.

Các đảo đã hỗ trợ trên 20.000 lít nước ngọt, cùng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu khác, đồng thời bố trí nơi ăn ở tạm thời chu đáo. Cán bộ, chiến sĩ thường xuyên thăm hỏi, động viên, tạo sự an tâm tối đa để bà con yên lòng vượt qua bão an toàn.

Trước nguy cơ bão Kalmaegi đổ bộ, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương kêu gọi tàu thuyền còn hoạt động trên biển trở về bờ hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn trước 10h ngày 5/11. Hiện toàn tỉnh có 6.953 phương tiện, trong đó 886 tàu đang hoạt động với 5.717 lao động, chưa ghi nhận phương tiện nào ở khu vực nguy hiểm.

Các ngôi nhà ở Trường Sa được gia cố lại trước khi cơn bão đổ bộ. Ảnh: N.A.

Đối với các dự án xây dựng, Sở Xây dựng Khánh Hòa được giao nhiệm vụ kiểm tra, tháo dỡ hoặc hạ thấp các cần cẩu, phương tiện thi công để đảm bảo an toàn. Đơn vị quản lý đường bộ cũng đang rà soát, sửa chữa các tuyến giao thông trọng yếu, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống nguy hiểm xảy ra.