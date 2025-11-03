Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Khánh Hòa cấm tàu thuyền, khẩn cấp điều tiết hồ chứa đối phó bão Kalmaegi

Thanh Thanh
TPO - UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu khẩn trương kêu gọi tàu thuyền phải vào bờ trước 10h ngày 5/11, đồng thời các hồ chứa đầy nước được khẩn cấp điều tiết để phòng ngập lụt hạ du.

Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi đang tiến gần Biển Đông, chiều 3/11, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành công điện khẩn, yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

baoka.jpg
Dự báo về đường đi của bão Kalmaegi.

Thực hiện Công điện số 25/CĐ-BCĐ-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tỉnh Khánh Hòa đã đưa ra nhiều chỉ đạo cụ thể.

Theo đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được giao chủ trì, phối hợp với các lực lượng liên quan khẩn trương kêu gọi toàn bộ tàu thuyền đang hoạt động trên biển vào bờ hoặc tìm nơi tránh trú an toàn trước 10h ngày 5/11. Đồng thời, đơn vị này phải tham mưu UBND tỉnh quyết định việc cấm tàu thuyền ra khơi kể từ sau 12h ngày 6/11.

tauthuyen.jpg
Khánh Hòa kêu gọi tàu thuyền vào bờ hoặc tìm nơi tránh trú an toàn trước 10h ngày 5/11.

Trong trường hợp cần thiết, sẽ áp dụng biện pháp cấm người dân và du khách tắm biển để đảm bảo an toàn. UBND tỉnh cũng yêu cầu các xã, phường, thị trấn và các khu vực đặc thù khẩn trương rà soát, xây dựng và triển khai phương án ứng phó với bão mạnh và mưa lũ sau bão. Người dân cần được thông báo sớm để chủ động thu hoạch nông sản theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

Các địa phương phải đảm bảo an toàn cho người, phương tiện và tài sản tại các khu du lịch, vùng nuôi trồng và khai thác thủy sản, công trình ven biển, trên đảo và các khu vực dễ bị ảnh hưởng. Ngoài ra, công tác kiểm tra, gia cố và đảm bảo an toàn cho các hồ, ao tích nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt cũng được đặc biệt lưu ý.

xa-lu.png
Việc điều tiết xả lũ tại các hồ chứa cần được thực hiện khẩn trương, có kiểm soát.

Trong bối cảnh nhiều hồ chứa lớn như Hoa Sơn, Đá Bàn, Suối Dầu, Tà Rục, Cam Ranh, Sông Cái, Tân Giang, Trà Co… đã tích đầy nước, việc điều tiết xả lũ cần được thực hiện khẩn trương, có kiểm soát. Quá trình điều tiết phải căn cứ vào mực nước sông và lịch triều để hạn chế nguy cơ ngập lụt vùng hạ du. Việc xả lũ nên tiến hành vào ban ngày và giảm dần lưu lượng vào ban đêm để đảm bảo an toàn.

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu các địa phương, đơn vị duy trì chế độ trực ban nghiêm túc 24/24h, đồng thời chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện để sẵn sàng triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.

Thanh Thanh
#bão Kalmaegi #Khánh Hòa #ứng phó bão #an toàn #tàu thuyền #biển Đông #cứu hộ khẩn cấp #xả lũ

