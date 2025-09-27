Gia Lai 'tê liệt' vì lũ, Khánh Hòa và Lâm Đồng ứng phó khẩn bão số 10

TPO - Với tốc độ di chuyển thần tốc của bão số 10, Khánh Hòa và Lâm Đồng đã có công điện khẩn chỉ đạo quyết liệt để giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản. Trong khi đó, tình trạng lũ lụt kéo dài đã khiến hàng nghìn người dân Gia Lai rơi vào cảnh cô lập.

Khánh Hòa, Lâm Đồng chỉ đạo khẩn

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 10h ngày 27/9, vị trí tâm bão số 10 (tên quốc tế là bão BUALOI) còn cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 370km về phía Đông Nam, cách Đà Nẵng khoảng 740km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 - 12 (103 - 117km/giờ), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 30km/h.

Dự báo đường đi của bão số 10.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia của Việt Nam nhận định, đây là một cơn bão rất mạnh, dự báo gió mạnh trên đất liền có khả năng tương đương hoặc lớn hơn cơn bão số 5 (Kajiki) cuối tháng 8 vừa qua. Phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổ hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Để chủ động ứng phó với bão và mưa lũ sau bão, tránh tư tưởng chủ quan ngay sau ứng phó với bão số 9, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa chỉ đạo quyết liệt, từ sớm, từ xa để giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Sáng 27/9, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã có công điện khẩn chỉ đạo việc ứng phó với bão số 10. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương phải thực hiện nghiêm túc các công tác ứng phó. Cụ thể, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phải phối hợp với các địa phương ven biển để kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn, đồng thời kiểm đếm số lượng lồng bè nuôi trồng thủy sản để sẵn sàng sơ tán dân khi cần thiết.

Các địa phương trong vùng bị ảnh hưởng kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn.

Các xã, phường, đặc khu được giao nhiệm vụ khẩn trương thông báo cho người dân thu hoạch sản phẩm nông nghiệp theo phương châm "xanh nhà hơn già đồng". Các khu vực xung yếu, có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, hay ngập lụt phải được rà soát, kiểm tra để lên phương án sơ tán dân đến nơi an toàn.

Đồng thời, các địa phương cũng cần bố trí lực lượng chốt chặn tại các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết và hướng dẫn người dân gia cố nhà cửa, tháo dỡ hoặc chằng chống các bảng hiệu quảng cáo.

Cùng ngày, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng có văn bản yêu cầu các sở, ngành, UBND các xã, phường và đặc khu Phú Quý chủ động ứng phó với bão số 10. Theo đó, các địa phương phải theo dõi sát sao bản tin dự báo, thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ tàu để phòng tránh.

Các lực lượng xung kích được lệnh kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven biển, ven suối, vùng trũng thấp, có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động ứng phó, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn. Bên cạnh đó, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh trực ban 24/24, cảnh báo và di dời dân khi cần thiết.

Đặc biệt, Sở Công Thương được giao nhiệm vụ kiểm tra an toàn hồ, đập thủy điện, đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du, nhất là trong trường hợp xả lũ khẩn cấp.

Ngầm tràn bị đứt gãy, hơn 1.500 người dân Gia Lai bị cô lập

Nhiều ngày qua, nước lũ đã cuốn trôi hàng chục mét khối bê tông, đá gia cố tại ngầm tràn dẫn vào thôn Mơ Nang 2 (xã Ia Pa, Gia Lai) khiến 340 hộ với hơn 1.500 nhân khẩu bị cô lập, sinh hoạt đảo lộn, học sinh không thể đến trường. Đây là ngầm tràn liên tục bị ngập, hư hỏng do mưa bão ở Gia Lai.

Mưa bão khiến ngầm tràn ở Gia Lai bị hư hỏng.

Theo đó, ngày 27/9, hàng chục người dân tập trung hai bên đầu ngầm tràn, lo lắng nhìn dòng nước cuồn cuộn chảy. Qua ghi nhận, mấy ngày nay người dân thôn Mơ Nang 2 hoàn toàn không thể đi ra ngoài. Không ai ra chợ mua nhu yếu phẩm, người bệnh cũng không thể đưa đến trạm y tế hay bệnh viện, học sinh thì buộc phải nghỉ học. Nhiều hộ chỉ hái rau trong vườn để ăn đỡ qua ngày.

Ông Ksor Yôih (trú tại thôn Mơ Nang 2) cho biết, mỗi lần ngập lụt mọi hoạt động của người dân ở đây lại tê liệt. Nông sản không thể đưa ra ngoài, trẻ con không đến trường được, người ốm đau thì càng lo lắng. Giờ thì muốn ra trung tâm xã cũng không biết xoay xở bằng cách nào.

“Ngầm bị đứt gãy không chỉ khiến đời sống sinh hoạt khó khăn mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp của bà con. Mùa thu hoạch lúa đang đến gần, nhưng con đường bị chia cắt khiến bà con không thể vận chuyển nông sản ra ngoài, nguy cơ thất thu rất lớn”, ông Yôih nói.

Hơn 1.500 người dân Gia Lai bị nước lũ cô lập.

Hiện chính quyền xã Ia Pa đã huy động hơn 30 người cùng máy móc khắc phục tạm đoạn đường qua ngầm tràn. Ông Lê Tiến Mạnh - Chủ tịch UBND xã Ia Pa, cho rằng, tình trạng ngập và hư hỏng ngầm tràn Mơ Nang 2 đã kéo dài nhiều năm, khiến người dân thường xuyên rơi vào cảnh bị cô lập.

"Xã cũng đã nhiều lần khắc phục nhưng chỉ sau một trận mưa lớn, toàn bộ ngầm tràn lại hỏng nặng. Đây là vấn đề cấp bách, xã đã báo cáo và đề nghị tỉnh sớm có dự án đầu tư xây dựng cầu kiên cố để đảm bảo đời sống và sản xuất cho người dân", ông Mạnh cho hay.