Thót tim cảnh xe đầu kéo gặp sự cố, hàng hóa văng tung tóe

TPO - Chiều 22/12, một xe đầu kéo lưu thông trên tuyến đường ĐT830, đoạn qua ấp 1 (xã Long Cang, tỉnh Tây Ninh) đã bất ngờ gặp sự cố đứt dây chằng buộc hàng hóa khiến nhiều thiết bị, máy móc rơi tung tóe xuống đường, chắn ngang lối đi và gây ùn tắc giao thông cục bộ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h30 cùng ngày, tài xế Nguyễn Trọng Nhân (37 tuổi, ngụ TPHCM) điều khiển xe đầu kéo biển số 50H-189.15, kéo theo sơ-mi rơ-moóc biển số 50RM-056.11 lưu thông trên ĐT 830. Khi đến khu vực ấp 1 (xã Long Cang, tỉnh Tây Ninh), dây chằng buộc hàng hóa trên xe bất ngờ bị đứt.

Sự cố khiến hàng hóa trên sơ-mi rơ-moóc là các thiết bị, máy móc nặng rơi xuống đường, chắn toàn bộ phần đường lưu thông.

Rất may, sự cố không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, việc khắc phục gặp nhiều khó khăn do các thiết bị, máy móc bị hư hỏng sau khi rơi xuống mặt đường. Các phương tiện khác gần như không thể di chuyển, giao thông bị tê liệt.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: CTV.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Tây Ninh nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng, điều tiết giao thông, đồng thời phối hợp với chủ phương tiện thuê xe cẩu chuyên dụng di dời số hàng hóa bị rơi.

Sau gần một giờ xử lý, hiện trường được giải tỏa, giao thông trên tuyến ĐT 830 cơ bản ổn định trở lại.