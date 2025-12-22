Sắp tổ chức hội nghị toàn quốc về công tác người Việt ở nước ngoài

TPO - Ngày 25/12, Bộ Ngoại giao sẽ chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành và địa phương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW năm 2004, và các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

Thông tin trên được Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng công bố tại buổi gặp gỡ báo chí chiều 22/12.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, Bộ Ngoại giao đang phối hợp với các ban, bộ, ngành triển khai tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài và các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong hơn 20 năm qua, nhằm kịp thời đề xuất các chủ trương, quyết sách phù hợp cho giai đoạn mới.

Nghị quyết 36 là văn kiện định hướng chiến lược toàn diện đầu tiên của Đảng về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong thời kỳ đẩy mạnh hội nhập quốc tế. Nghị quyết đã tạo dấu mốc quan trọng, trở thành “kim chỉ nam” cho các chủ trương, hoạt động của Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành và địa phương trong suốt hơn hai thập kỷ, khẳng định quan điểm nhất quán, xuyên suốt: người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là nhân tố quan trọng góp phần củng cố quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam với các nước.

Sau hơn 20 năm thực hiện Nghị quyết 36, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã phát triển mạnh cả về quy mô, chất lượng và mức độ hội nhập. Từ khoảng 2,7 triệu người ở gần 90 quốc gia và vùng lãnh thổ năm 2004, đến nay đã có gần 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài tại trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó 80% sinh sống tại các nước phát triển, có vai trò, vị thế ngày càng được khẳng định, được đánh giá cao tại sở tại và trên các diễn đàn quốc tế. Sự gắn bó giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân trong nước với đồng bào ta ở nước ngoài ngày càng được củng cố, chặt chẽ và thực chất hơn.

Hội nghị ngày 25/12 là dịp quan trọng để tăng cường trao đổi, kết nối giữa các ban, bộ, ngành, địa phương, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; với sự tham dự trực tiếp của 20 đại biểu kiều bào tiêu biểu về dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Bên lề hội nghị, sẽ diễn ra sự kiện trưng bày và giới thiệu sản phẩm của 10 công ty, trong đó có 7 công ty của kiều bào và 3 công ty trong nước về Không gian văn hóa kết nối với kiều bào.