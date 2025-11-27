Phát huy nguồn lực, phục vụ tốt hơn cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

Chiều 26/11, tại trụ sở Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao (Ủy ban), đã diễn ra Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban với Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; và Kế hoạch hợp tác giữa Ủy ban với Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội.

Ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, phát biểu

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ nhiệm Ủy ban; PGS.TS Đặng Hoài Bắc, Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; ông Đào Ngọc Chuyền, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội; cùng lãnh đạo, cán bộ các đơn vị liên quan.

Phát biểu tại lễ ký, ông Nguyễn Trung Kiên khẳng định việc ký kết các văn kiện hợp tác mang ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo vào công tác người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là công tác truyền thông, phổ biến pháp luật cho kiều bào.

Việc hợp tác với Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông được kỳ vọng góp phần xây dựng hệ sinh thái số phục vụ công tác người Việt Nam ở nước ngoài, hỗ trợ kiều bào tiếp cận thông tin chính xác, các nền tảng công nghệ và cơ hội giáo dục.

Đồng thời, hợp tác với Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội giai đoạn 2025–2027 sẽ tăng cường hiệu quả hỗ trợ pháp lý cho cộng đồng và xây dựng đội ngũ chuyên gia pháp lý người Việt ở nước ngoài. Ông Nguyễn Trung Kiên bày tỏ tin tưởng sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên sẽ sớm mang lại những kết quả thiết thực, đóng góp cho công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Đại diện Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông, PGS.TS Đặng Hoài Bắc cho biết Học viện là một trong năm cơ sở trọng điểm quốc gia về khoa học – công nghệ, với đội ngũ giảng viên, chuyên gia giàu kinh nghiệm, sẵn sàng đồng hành với Ủy ban trong các lĩnh vực như xây dựng ứng dụng dạy tiếng Việt, phát triển cơ sở dữ liệu, giải pháp công nghệ và công cụ truyền thông, đồng thời cung cấp học bổng của Học viện cho con em kiều bào.

Đại diện Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội, ông Đào Ngọc Chuyền nhấn mạnh hai bên đã phối hợp hiệu quả trong hỗ trợ pháp lý cho kiều bào thời gian qua, đặc biệt trong các lĩnh vực như đất đai, nhà ở và đầu tư. Ông khẳng định Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục đồng hành cùng Ủy ban triển khai các nhiệm vụ theo Nghị quyết 36-NQ/TW, cũng như các chủ trương mới của Đảng và Nhà nước về khoa học – công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới pháp luật, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng NVNONN.

Tại buổi lễ, đại diện Ủy ban, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội đã chính thức ký kết và trao nhau các Biên bản ghi nhớ hợp tác.

Lễ ký kết thể hiện quyết tâm và cam kết đồng hành của các bên trong việc tăng cường phối hợp, phát huy nguồn lực và triển khai các hoạt động thiết thực, hướng tới phục vụ tốt hơn cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và đóng góp tích cực vào công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước.