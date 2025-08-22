Kiều bào về nước, chung bước diễu hành, hòa nhịp non sông

TPO - Doanh nhân Đoàn Thế Hợp - Chủ tịch lâm thời Hội người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, anh và các thành viên Khối kiều bào đều thấy vui, vinh dự, tự hào khi được tham gia vào hoạt động diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Tối 21/8, tại Quảng trường Ba Đình (TP Hà Nội), các lực lượng, khối đội hình tham gia chương trình diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh, đã tổ chức hợp luyện lần 1. Trong đó, có 59 người thuộc Khối kiều bào - những người Việt trở về từ nhiều nước trên thế giới.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng (giữa) động viên và tặng quà các kiều bào tham gia tập luyện diễu binh, diễu hành.

Trao đổi với phóng viên, chị Nguyễn Thị Diệu Linh, Chủ tịch Liên hiệp Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại châu Âu cho biết, do thời gian tập trung để tập luyện ngắn nên mọi người trong Khối kiều bào rất cố gắng, nỗ lực để theo kịp các khối khác.



"Khó nhất là việc thể hiện các động tác mang bản sắc riêng của Khối kiều bào theo sự chỉ đạo của Tổng đạo diễn, nhưng mọi người sẽ cố gắng hoàn thành tốt”, chị Linh nói.

Chị Diệu Linh chia sẻ: “Tôi cảm thấy vô cùng vinh dự vì được đại diện cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tham gia chương trình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh. Đây là niềm tự hào và cũng là trách nhiệm của mỗi công dân Việt Nam, đặc biệt là với những người sống xa Tổ quốc".



Anh Đoàn Thế Hợp - Chủ tịch lâm thời của Hội người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ, ủy viên Hiệp hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, cho biết, anh và các thành viên Khối kiều bào ai cũng vui và vinh dự khi được tham gia diễu binh, diễu hành.

Theo anh Hợp, cộng đồng người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ tuy nhỏ bé (khoảng 300 người), nhưng rất đoàn kết, yêu thương nhau và luôn hướng về quê hương đất nước; mong muốn tham gia các hoạt động do nhà nước tổ chức..

“Đợt này, tôi sẽ viết nhiều tin bài và ảnh để chia sẻ với cộng đồng. Bà con người Việt bên Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang mong chờ sự kiện”, anh Hợp cho biết.