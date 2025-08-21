Hàng nghìn nhân viên y tế ứng trực sẵn sàng tại Lễ kỉ niệm 80 năm Quốc khánh

TPO - Lễ diễu binh, diễu hành kỉ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là sự kiện trọng đại được người dân cả nước mong chờ. Cùng với phương án bảo đảm an ninh, trật tự, Bộ Y tế đã xây dựng kế hoạch chi tiết, toàn diện nhằm bảo đảm công tác y tế trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Hàng nghìn nhân viên y tế trực chiến

Theo TS.Hà Anh Đức – Cục trưởng Cục Quản lí Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), Bộ đã ban hành Kế hoạch số 1105/KH-BYT bao quát đầy đủ các lĩnh vực liên quan, từ an toàn thực phẩm, phòng chống dịch đến kịch bản ứng phó thảm họa. Đây là “lá chắn” y tế bảo vệ hàng triệu người dân tham dự sự kiện trọng đại này.

Hàng nghìn nhân viên y tế được huy động, chia thành hàng trăm đội ứng trực ở khắp nơi – từ trung tâm Quảng trường Ba Đình cho đến từng tuyến phố đoàn diễu binh đi qua. Không chỉ vậy, Bộ Y tế còn triển khai các đoàn kiểm tra về vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và dịch tễ ngay từ trước khi đại lễ bắt đầu, để mọi công tác được vận hành trơn tru, an toàn tuyệt đối.

Thứ trưởng Bộ Y tế chủ trì cuộc họp đảm bảo an ninh y tế cho lễ kỉ niệm.

Bộ Y tế huy động hàng nghìn nhân viên y tế, tổ chức hàng trăm đội ứng trực khắp các khu vực trung tâm và dọc tuyến diễu binh, diễu hành. Đồng thời, các đoàn kiểm tra môi trường, an toàn thực phẩm, phòng dịch cũng đã được triển khai từ trước ngày đại lễ.

Các cơ sở y tế trên địa bàn Hà Nội được chỉ đạo bố trí thường trực cấp cứu, sẵn sàng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho đại biểu, khách mời và nhân dân. Bộ Y tế cũng yêu cầu chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư tiêu hao, xe cứu thương, đồng thời dành sẵn 5–10 giường bệnh tại một số bệnh viện để ứng phó tình huống bất thường.

Bố trí y tế lưu động, khuyến cáo người dân

TS.Hà Anh Đức cho biết, dự kiến sẽ có hơn 30.000 người tham dự trực tiếp tại Quảng trường Ba Đình và hàng triệu người có mặt trên các tuyến phố để chào đón sự kiện. Do mật độ người quá đông, xe cứu thương khó tiếp cận, Bộ Y tế đã bố trí các lều y tế và tổ thầy thuốc lưu động để kịp thời cấp cứu các trường hợp khẩn cấp, đồng thời hướng dẫn đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất nếu cần.

Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh khuyến cáo, người cao tuổi và người mắc bệnh mạn tính nên cân nhắc sức khỏe, có thể chọn xem sự kiện qua truyền hình, phát thanh thay vì đến trực tiếp. Nếu tham gia, cần tuân thủ điều trị, mang theo thuốc, uống đủ nước, chuẩn bị phương tiện che nắng mưa, và rời khỏi khu vực đông người sớm khi cảm thấy sức khỏe giảm sút.

Bộ Y tế cũng khuyến khích người dân cài đặt ứng dụng A80 để cập nhật vị trí các điểm y tế trực chiến trong lễ kỉ niệm.

Phân luồng giao thông và lưu ý cho người đi khám bệnh

Các tuyến phố như Tràng Thi, Quán Sứ, Tràng Tiền, Điện Biên Phủ, Nguyễn Thái Học, Kim Mã, Giảng Võ… sẽ bị ảnh hưởng, trong khi đây cũng là khu vực tập trung nhiều bệnh viện lớn như Việt Đức, Bệnh viện K, Phụ sản Trung ương, Răng Hàm Mặt Trung ương, Xanh Pôn…

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã ra thông báo hướng dẫn người bệnh đi khám qua các cổng số 8, 16, 18 Phủ Doãn; hạn chế đi vào từ Tràng Thi, Quán Sứ, Tràng Tiền trong giờ cấm đường. Người dân được khuyến khích sử dụng xe máy, taxi, xe công nghệ hoặc xe buýt (các tuyến 01, 30, 34…) để thuận tiện di chuyển.

Bệnh viện lưu ý người bệnh nên đến sớm hơn trong những ngày có phân luồng, đồng thời tuân thủ hướng dẫn giao thông của lực lượng chức năng để việc khám, chữa bệnh diễn ra thuận lợi.