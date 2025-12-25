Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Cậu bé chào đời từ ca sinh thách thức mọi quy luật

Bình Giang

TPO - Bé Ryu phát triển bên ngoài tử cung của mẹ, bị che khuất bởi một khối u nang buồng trứng to bằng quả bóng rổ - tình trạng nguy hiểm hiếm gặp đến mức các bác sĩ định viết về trường hợp này trên tạp chí y khoa.

ap25350673559748.jpg
ap25350673513711.jpg
Cậu bé Ryu và gia đình. (Ảnh: AP)

Chỉ có 1 trong 30.000 trường hợp mang thai xảy ra ở vùng bụng thay vì tử cung, và những trường hợp sống sót đến khi đủ tháng “về cơ bản là chưa từng có, với chưa đến 1 trường hợp trên 1 triệu. Trường hợp này thực sự kỳ lạ”, Tiến sĩ John Ozimek, giám đốc khoa sản tại bệnh viện Cedars-Sinai ở Los Angeles nơi Ryu chào đời cho biết.

Chị Lopez, 41 tuổi, là một y tá sống ở Bakersfield, California. Chị không biết mình mang thai đứa con thứ hai cho đến vài ngày trước khi sinh.

Khi bụng chị bắt đầu to lên vào đầu năm nay, chị nghĩ đó là do khối u nang buồng trứng của mình lớn dần. Các bác sĩ đã theo dõi khối u từ khi chị khoảng 20 tuổi, và để nguyên nó sau khi cắt bỏ buồng trứng bên phải và một u nang khác.

Lopez không hề có bất kỳ triệu chứng mang thai thông thường nào như ốm nghén, và cũng không cảm nhận được những cử động của thai nhi. Chu kỳ kinh nguyệt của chị không đều và đôi khi không có trong nhiều năm.

Trong nhiều tháng, chị và chồng Andrew Lopez vẫn sinh hoạt bình thường và đi du lịch nước ngoài.

Nhưng dần dần, cơn đau và áp lực ở bụng ngày càng lớn hơn. Lopez nghĩ rằng cuối cùng đã đến lúc phải loại bỏ khối u nang nặng 10 kg. Chị cần chụp CT, trước đó phải thử thai vì nguy cơ phơi nhiễm bức xạ. Kết quả xét nghiệm dương tính.

Lopez đã chia sẻ tin vui với chồng tại một trận đấu bóng chày của đội Dodgers vào tháng 8, đưa cho anh ấy gói quà kèm theo lời nhắn và bộ quần áo trẻ sơ sinh.

“Tôi nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy. Trông cô ấy như thể vừa muốn khóc vừa muốn cười”, anh nhớ lại.

Ngay sau trận đấu, Lopez bắt đầu cảm thấy không khỏe và đến bệnh viện Cedars-Sinai. Hóa ra chị bị huyết áp cao đến mức nguy hiểm, và đội ngũ y tế đã xử lý được tình trạng này. Họ làm xét nghiệm máu, siêu âm và chụp MRI cho chị. Kết quả chụp chiếu cho thấy tử cung của chị trống rỗng, nhưng một thai nhi gần đủ tháng nằm trong túi ối, ẩn mình trong không gian nhỏ ở bụng, gần gan.

“Trông như nó không xâm lấn trực tiếp vào bất kỳ cơ quan nào. Có vẻ nó chủ yếu bám vào thành bên của khung chậu, điều này cũng rất nguy hiểm nhưng dễ xử lý hơn so với việc bám vào gan”, TS. Ozimek giải thích.

Bác sĩ Cara Heuser, một chuyên gia về sản phụ khoa ở Utah, cho biết hầu hết các trường hợp mang thai bám ngoài tử cung đều bị vỡ và xuất huyết nếu không được loại bỏ. Phổ biến nhất là ở ống dẫn trứng.

Một bài báo trên tạp chí y khoa năm 2023 của các bác sĩ ở Ethiopia đã mô tả trường hợp mang thai ngoài tử cung khác mà cả mẹ và bé đều sống sót, nhưng nhấn mạnh rằng tỷ lệ tử vong thai nhi có thể lên tới 90% trong những trường hợp như vậy và dị tật bẩm sinh xuất hiện ở khoảng 1 trong 5 trẻ sơ sinh sống sót.

Nhưng Lopez và con trai cô đã vượt qua mọi khó khăn.

Ngày 18/8, một nhóm y bác sĩ mổ bắt thai cho em bé nặng 3,6 kg, trong khi người mẹ được gây mê toàn thân và đồng thời loại bỏ khối u nang. Chị bị mất nhiều máu, nhưng nhóm y tế đã kiểm soát được tình hình. Cả mẹ và con đều hồi phục tốt.

“Thật sự rất đáng kinh ngạc”, TS. Ozimek nói.

Từ đó đến nay, Ryu luôn khỏe mạnh và phát triển tốt. Khi Giáng sinh đầu tiên của con trai vừa đến, chị Lopez mô tả cảm giác được ban phước lớn.

“Tôi tin vào phép màu. Chúa đã ban cho chúng tôi món quà này, món quà tuyệt vời nhất”, chị nói và nhìn cậu con trai bé bỏng của mình.

Bình Giang
AP
#Chửa ngoài dạ con #Ca sinh hiếm gặp #U nang buồng trứng

Cùng chuyên mục