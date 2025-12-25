Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Giáo hoàng Leo nhắc nhở về bài học Chúa Jesus chào đời trong máng cỏ

Thu Loan

TPO - Trong bài giảng đêm Giáng sinh, Giáo hoàng Leo XIV nói rằng câu chuyện Chúa Jesus chào đời trong máng cỏ nhắc nhở các tín đồ, rằng việc từ chối giúp đỡ người nghèo và những người xa lạ hôm nay chẳng khác nào khước từ chính Thiên Chúa.

Khi chủ trì Thánh lễ tại Vương cung thánh đường Thánh Peter đêm Giáng sinh, Giáo hoàng Leo nhấn mạnh rằng, sự ra đời của Chúa Jesus cho thấy sự hiện diện của Thiên Chúa ở mỗi con người.

giao-hoang-5.jpg
giao-hoang-4.jpg
giao-hoang-2.jpg
Giáo hoàng Leo chủ trì Thánh lễ Giáng sinh. Ảnh: (Reuters)

Từ khi trở thành người dẫn dắt 1,4 tỷ tín hữu Công giáo trên toàn thế giới, Giáo hoàng Leo coi việc chăm lo cho người nhập cư và người nghèo là những vấn đề ưu tiên.

“Trên trần gian, nếu không có chỗ cho con người thì cũng sẽ không có chỗ cho Thiên Chúa. Từ chối người này là từ chối người kia”, Giáo hoàng nói trong buổi lễ trang nghiêm, với khoảng 6.000 người tham dự trong Vương cung thánh đường.

Trong bài giảng, vị Giáo hoàng đầu tiên sinh ra ở Mỹ và từng chỉ trích các biện pháp trấn áp nhập cư của Tổng thống Mỹ Donald Trump dẫn lời của cố Giáo hoàng Benedict XVI, cho rằng thế giới không quan tâm đúng mức đến trẻ em, người nghèo và người nước ngoài.

“Khi một nền kinh tế méo mó khiến chúng ta đối xử với con người như những món hàng, Thiên Chúa trở nên giống chúng ta, thể hiện phẩm giá vô hạn của mỗi con người”, Giáo hoàng Leo nói.

“Nơi nào có chỗ cho con người, nơi đó có chỗ cho Thiên Chúa. Ngay cả một chuồng gia súc cũng có thể trở nên thiêng hơn một ngôi đền”, Giáo hoàng nói.

Bên ngoài Vương cung thánh đường, khoảng 5.000 người theo dõi buổi lễ qua màn hình lớn trên Quảng trường Thánh Peter, tay cầm ô và mặc áo mưa dưới cơn mưa nặng hạt ở Rome.

Giáo hoàng 70 tuổi ra ngoài chào họ trước khi Thánh lễ bắt đầu. “Tôi ngưỡng mộ, trân trọng và cảm ơn lòng can đảm cũng như mong muốn có mặt tại đây tối nay của mọi người, ngay cả trong thời tiết như thế này”, ông nói.

Ngày 25/12, Giáo hoàng sẽ cử hành Thánh lễ Giáng sinh và ban phép lành cùng thông điệp “Urbi et Orbi” (Gửi thành phố và toàn thế giới) – nghi thức được thực hiện hai lần mỗi năm.

Thu Loan
Reuters
#Giáo hoàng Leo #Giáng sinh #Thông điệp Giáng sinh #Chúa Jesus

Xem thêm

Cùng chuyên mục