Giáo hoàng Leo nhắc nhở về bài học Chúa Jesus chào đời trong máng cỏ

TPO - Trong bài giảng đêm Giáng sinh, Giáo hoàng Leo XIV nói rằng câu chuyện Chúa Jesus chào đời trong máng cỏ nhắc nhở các tín đồ, rằng việc từ chối giúp đỡ người nghèo và những người xa lạ hôm nay chẳng khác nào khước từ chính Thiên Chúa.

Khi chủ trì Thánh lễ tại Vương cung thánh đường Thánh Peter đêm Giáng sinh, Giáo hoàng Leo nhấn mạnh rằng, sự ra đời của Chúa Jesus cho thấy sự hiện diện của Thiên Chúa ở mỗi con người.

Giáo hoàng Leo chủ trì Thánh lễ Giáng sinh. Ảnh: (Reuters)

Từ khi trở thành người dẫn dắt 1,4 tỷ tín hữu Công giáo trên toàn thế giới, Giáo hoàng Leo coi việc chăm lo cho người nhập cư và người nghèo là những vấn đề ưu tiên.

“Trên trần gian, nếu không có chỗ cho con người thì cũng sẽ không có chỗ cho Thiên Chúa. Từ chối người này là từ chối người kia”, Giáo hoàng nói trong buổi lễ trang nghiêm, với khoảng 6.000 người tham dự trong Vương cung thánh đường.

Trong bài giảng, vị Giáo hoàng đầu tiên sinh ra ở Mỹ và từng chỉ trích các biện pháp trấn áp nhập cư của Tổng thống Mỹ Donald Trump dẫn lời của cố Giáo hoàng Benedict XVI, cho rằng thế giới không quan tâm đúng mức đến trẻ em, người nghèo và người nước ngoài.

“Khi một nền kinh tế méo mó khiến chúng ta đối xử với con người như những món hàng, Thiên Chúa trở nên giống chúng ta, thể hiện phẩm giá vô hạn của mỗi con người”, Giáo hoàng Leo nói.

“Nơi nào có chỗ cho con người, nơi đó có chỗ cho Thiên Chúa. Ngay cả một chuồng gia súc cũng có thể trở nên thiêng hơn một ngôi đền”, Giáo hoàng nói.

Bên ngoài Vương cung thánh đường, khoảng 5.000 người theo dõi buổi lễ qua màn hình lớn trên Quảng trường Thánh Peter, tay cầm ô và mặc áo mưa dưới cơn mưa nặng hạt ở Rome.

Giáo hoàng 70 tuổi ra ngoài chào họ trước khi Thánh lễ bắt đầu. “Tôi ngưỡng mộ, trân trọng và cảm ơn lòng can đảm cũng như mong muốn có mặt tại đây tối nay của mọi người, ngay cả trong thời tiết như thế này”, ông nói.

Ngày 25/12, Giáo hoàng sẽ cử hành Thánh lễ Giáng sinh và ban phép lành cùng thông điệp “Urbi et Orbi” (Gửi thành phố và toàn thế giới) – nghi thức được thực hiện hai lần mỗi năm.