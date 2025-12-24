Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Webtoon Hàn Quốc hứng chỉ trích vì nữ chính giống con gái ông Kim Jong-un

Thu Loan

TPO - Một bộ webtoon tại Hàn Quốc đang hứng nhiều chỉ trích vì nhân vật nữ chính bị cho là có ngoại hình giống cô bé Kim Ju-ae - con gái Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.

trieu-tien.jpg
Hình ảnh hai nhân vật trong webtoon Princess Goes to School được cho là giống con gái Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un. (Ảnh: EPA)

Princess Goes to School (tạm dịch: Công chúa đi học) là một webtoon hài lãng mạn hư cấu, ra mắt tuần trước trên nền tảng lớn Naver. Truyện xoay quanh Kim Seol - một nữ sinh trung học có vẻ ngoài bình thường tại Hàn Quốc nhưng không hề biết mình là hậu duệ của gia đình cầm quyền ở Bình Nhưỡng, cùng mối quan hệ giữa cô và một điệp viên trẻ được giao nhiệm vụ bảo vệ bí mật.

Trong truyện, Kim Seol sống một cuộc đời như bao học sinh khác, trong khi “điệp viên áo đen” trà trộn vào trường để theo sát và bảo vệ cô.

Webtoon là thể loại truyện tranh trực tuyến của Hàn Quốc, tương tự manga của Nhật Bản, do các tác giả độc lập sáng tác và đăng lên mạng. Một số tác phẩm được chuyển thể thành phim truyền hình, điện ảnh, hoạt hình hoặc trò chơi.

Theo báo Korea Herald, những người chỉ trích nêu ra những điểm tương đồng giữa cốt truyện của Princess Goes to School và hình ảnh con gái ông Kim Jong-un. Họ cho rằng cách kể chuyện thiện cảm của tác giả có thể làm thay đổi cách nhìn của dư luận Hàn Quốc đối với Bình Nhưỡng.

Giữa làn sóng chỉ trích, bộ truyện nhận điểm đánh giá ban đầu chỉ ở mức 1,9/10 sau khi tập đầu tiên được phát hành tuần trước. Tác giả có bút danh “Mute” đã có 6 bộ truyện khác, tất cả đều được chấm điểm trên 9.

Trong số rất nhiều bình luận chỉ trích tập đầu, có ý kiến viết: “Vì sao tạo ra webtoon ca ngợi Triều Tiên”.

Một người khác đặt câu hỏi về “người chịu trách nhiệm duyệt nội dung”, cho rằng quyết định xuất bản tác phẩm của Naver là không phù hợp.

Cô bé Kim Ju-ae đã nhiều lần tháp tùng ông Kim đến các sự kiện quan trọng, trong đó có lễ duyệt binh của Trung Quốc vào tháng 9, dẫn đến nhiều suy đoán về khả năng kế vị.

Theo các chuyên gia nghiên cứu về Triều Tiên, cô bé Kim Ju-ae khoảng 12 tuổi. Thế giới bên ngoài bắt đầu biết đến cô bé từ năm 2013, khi cựu ngôi sao bóng rổ Mỹ Dennis Rodman nói rằng ông đã gặp con gái sơ sinh của ông Kim khi đến thăm Bình Nhưỡng.

Kim Ju-ae lần đầu xuất hiện công khai vào tháng 11/2022, khi truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin về vụ phóng thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-17.

Có những đồn đoán, rằng ông Kim có con trai lớn hơn sinh năm 2010. Năm 2017, Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc báo cáo với các nghị sĩ nước này rằng ông Kim có ba người con, nhưng chưa có thông tin về giới tính của người con thứ ba.

Thu Loan
SCMP, Korea Herald
#Triều Tiên #Webtoon #Kim Ju-ae

