Ông Kim Jong Un cùng con gái dự khai trương loạt khách sạn trước sự kiện quan trọng

Bình Giang

TPO - Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cùng con gái Ju Ae dự lễ khánh thành 5 khách sạn tại một khu du lịch của nước này, nhằm nhấn mạnh những bước tiến kinh tế trước thềm đại hội đảng sắp diễn ra.

Theo bản tin ngày 23/12 của hãng thông tấn nhà nước KCNA, 5 khách sạn khai trương vào cuối tuần qua tại khu du lịch Samjiyon, ở phía đông bắc bán đảo Triều Tiên, gần biên giới với Trung Quốc.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và con gái thăm khách sạn cao cấp ở khu du lịch gần núi thiêng. (Ảnh: KCNA)

Các nhà quan sát coi Ju Ae - đang ở tuổi thiếu niên - là ứng viên hàng đầu để trở thành nhà lãnh đạo kế nhiệm của đất nước.

Theo KCNA, Chủ tịch Kim Jong Un nhấn mạnh, rằng khách sạn mới tại TP. Samjiyon, gần núi Paektu, là “bằng chứng rõ ràng cho vị thế ngày càng nâng cao của nhân dân chúng ta và tiềm năng phát triển của đất nước”.

Ông Kim bày tỏ quyết tâm “không lay chuyển” trong việc phát triển khu vực này thành điểm du lịch miền núi hấp dẫn. Ông bày tỏ hài lòng khi “tất cả các yếu tố đều đạt trình độ cao” về tính thực tiễn, sự đa dạng và yếu tố nghệ thuật.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của chất lượng dịch vụ đối với việc phát triển du lịch, yêu cầu nỗ lực nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ nhân viên phục vụ tại các khách sạn.

Triều Tiên coi Samjiyon là nơi sinh thiêng liêng gắn với cố Chủ tịch Kim Jong Il - cha của ông Kim Jong Un, trong khi các sử gia và quan chức nước ngoài cho rằng ông Kim Jong Il sinh ra tại Nga.

Tháng 7/2014, ông Kim Jong Un đến thăm một dự án phát triển tại TP. Samjiyon, chỉ đạo biến nơi đây thành một điểm du lịch quan trọng. Ông cũng chỉ đạo xây dựng một khu nghỉ dưỡng trượt tuyết quy mô lớn trong vòng 2 năm, nhằm thực hiện tầm nhìn phát triển các khu du lịch quốc tế.

Một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc nhận định Triều Tiên có thể tính đến mục tiêu thu hút khách du lịch từ Trung Quốc để phát triển Samjiyon thành khu du lịch quy mô lớn.

Trong tháng qua, nhà lãnh đạo Triều Tiên tham dự nhiều lễ khánh thành công trình, riêng tuần trước đã có 3 nhà máy cấp khu vực.

Triều Tiên dự kiến sẽ tổ chức đại hội đảng vào đầu năm 2026, tại đó sẽ công bố kế hoạch phát triển mới cho đất nước trong 5 năm tới. Truyền thông nhà nước đang kêu gọi toàn dân dốc sức hoàn thành các dự án lớn trước thềm đại hội.

Bình Giang
Reuters, Yonhap
#Triều Tiên #Kim Jong Un #Khách sạn #Du lịch Triều Tiên

