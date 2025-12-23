Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Thái Lan giải cứu gấu, sư tử bị nhốt trong sòng bạc ở biên giới Campuchia

Minh Hạnh

TPO - Giới chức Thái Lan đã giải cứu năm động vật hoang dã - hai con sư tử và ba con gấu - sau khi phát hiện chúng bị nhốt tại Sòng bạc Thmor Dar ở Campuchia.

Tờ The Nation đưa tin, lực lượng đặc nhiệm tỉnh Trat (Thái Lan) đã tiến hành kiểm tra khu vực Sòng bạc Thmor Dar vào ngày 22/12, sau khi tình hình dọc biên giới với Campuchia được cải thiện.

Trong quá trình kiểm tra, các nhân viên an ninh phát hiện một số động vật hoang dã bị nhốt trong lồng, bao gồm một con sư tử đực và một con sư tử cái, hai con gấu đen châu Á và một con gấu mặt trời.

af51a4c0e9176bd7a747dc49e96ee8f8.jpg
Các cá thể động vật hoang dã được tìm thấy trong sòng bài ở biên giới Campuchia. (Ảnh: DNP)

Lực lượng đặc nhiệm đã phối hợp với Cục Công viên Quốc gia, Bảo tồn Động vật Hoang dã và Thực vật (DNP) của Thái Lan để thực hiện công tác cứu hộ theo đúng quy định. Ngoài ra, các nhân viên an ninh cũng đang thu thập bằng chứng và kiểm tra nguồn gốc của số động vật nói trên để tiến hành các biện pháp pháp lý.

Ông Atthapol Charoenchansa - lãnh đạo DNP - cho biết, cả năm cá thể động vật hoang dã đều được tìm thấy trong tình trạng suy yếu nghiêm trọng, gầy trơ xương, nghi do bị thiếu nước, thức ăn trong một thời gian dài.

Sau khi được giải cứu, ba con gấu đã được đưa đến Trạm nhân giống động vật hoang dã Bang Lamung ở Chon Buri, trong khi cặp sư tử được đưa đến Trạm nhân giống động vật hoang dã Khao Son ở Ratchaburi.

Ngày 22/12, Ngoại trưởng Thái Lan cho biết các quan chức quốc phòng Thái Lan và Campuchia sẽ gặp nhau vào ngày 24/12 để thảo luận khả năng nối lại thỏa thuận ngừng bắn giữa hai nước, khi cuộc giao tranh biên giới bước sang tuần thứ 3.

Minh Hạnh
The Nation
#Thái Lan #Campuchia #sòng bạc #biên giới #xung đột biên giới Thái Lan - Campuchia

