Nhật Bản sẽ tiếp nhận 1,23 triệu lao động nước ngoài

Bình Giang

TPO - Nhật Bản dự kiến sẽ tiếp nhận khoảng 1,23 triệu lao động nước ngoài theo các chương trình trọng điểm cho đến hết năm 2028, nhằm giảm bớt tình trạng thiếu hụt lao động.

Lao động nước ngoài tại Nhật Bản. (Ảnh: Japan Times)

Con số đề xuất này được nêu ra tại cuộc họp của hội đồng chuyên gia ngày 23/12, là tổng hợp của chương trình lao động kỹ năng đặc định (SSW) và một chương trình mới mang tên “Việc làm để phát triển kỹ năng” (ESD) - dự kiến sẽ thay thế chương trình thực tập sinh kỹ thuật vào năm 2027.

Theo kế hoạch, số người được cấp thị thực SSW loại 1 sẽ là 805.700, giảm so với mức 820.000 được đưa ra vào tháng 3 năm ngoái. Trong khi đó, diện lưu trú đào tạo mới ESD sẽ là 426.200 người, nâng tổng số lao động nước ngoài được tiếp nhận theo hai chương trình lên 1,23 triệu người.

Các con số này được tính toán dựa trên ước tính tình trạng thiếu hụt lao động vào cuối năm 2028, sau khi trừ đi phần được bù đắp nhờ cải thiện năng suất và tuyển dụng trong nước.

Giới chức Nhật Bản cho biết quá trình số hóa và tự động hóa sẽ làm giảm nhu cầu lao động ở một số lĩnh vực, vì thế số lượng lao động nước ngoài được tiếp nhận theo diện SSW cũng giảm.

Hệ thống mới dự kiến bắt đầu được triển khai từ tháng 3/2027 cho đến hết năm tài khóa 2028.

Chương trình SSW cũng sẽ được mở rộng để bao trùm 19 lĩnh vực, có thêm các ngành như kho logistics, cung ứng đồ vải và tái chế tài nguyên; đồng thời mở rộng các nhóm nghề sản xuất và vận tải.

Theo số liệu chính phủ, tính đến cuối tháng 6 năm nay, Nhật Bản có hơn 333.000 lao động diện SSW và hơn 449.400 thực tập sinh kỹ thuật.

Bình Giang
Japan Times
#Nhật Bản #Lao động nước ngoài #Lao động tại Nhật Bản

