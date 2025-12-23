Tình báo NATO cảnh báo Nga phát triển vũ khí đánh chặn hệ thống Starlink

TPO - Cơ quan tình báo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cảnh báo Nga đang phát triển các loại vũ khí chống vệ tinh mới nhằm vào hệ thống Starlink vốn đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin liên lạc cho Ukraine trên chiến trường.

Hãng tin AP đưa tin, tài liệu từ cơ quan tình báo của các nước thành viên NATO cho thấy Nga đang phát triển các loại vũ khí mới có khả năng tấn công vệ tinh, đặc biệt là hệ thống liên lạc vệ tinh Starlink.

Các báo cáo chỉ ra rằng, vũ khí này có khả năng phóng hàng trăm nghìn vật thể nhỏ, mật độ cao lên quỹ đạo. Chúng có thể đồng thời vô hiệu hóa nhiều vệ tinh Starlink, nhưng tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại trên diện rộng cho các hệ thống không gian khác.

Nguồn tin tình báo không nêu rõ khi nào Nga có thể triển khai những vũ khí như vậy, cũng như liệu chúng đã được thử nghiệm hay chưa. Tuy nhiên, một quan chức cho biết hệ thống này đang trong giai đoạn phát triển tích cực và thời điểm hoàn thiện vẫn được giữ bí mật.

Hệ thống Starlink.

Theo dữ liệu thu thập được, các vật thể phóng có kích thước vài milimét, khiến chúng khó bị phát hiện bởi các hệ thống giám sát trên mặt đất và trên không gian.

Các nhà phân tích phương Tây cảnh báo việc sử dụng những vũ khí như vậy có thể gây ra sự hỗn loạn không kiểm soát trong không gian, thậm chí có thể gây rủi ro đối với các vệ tinh của chính Nga, do đó, Moscow có thể quyết định không sử dụng loại vũ khí này.

Hiện Nga vẫn chưa bình luận về các thông tin trên.

Một số chuyên gia không loại trừ khả năng việc phát triển những vũ khí như vậy có thể là một phần của chiến lược răn đe của Nga.

Theo các tài liệu tình báo, Nga coi Starlink là pmối đe dọa nghiêm trọng. Hệ thống với hàng nghìn vệ tinh quỹ đạo thấp này đang đóng vai trò then chốt trong việc hỗ trợ Ukraine duy trì liên lạc trong cuộc xung đột đã bước sang năm thứ tư.

Starlink cung cấp internet tốc độ cao cho quân đội Ukraine trong liên lạc chiến trường, xác định mục tiêu và nhiều nhiệm vụ khác, đồng thời hỗ trợ dân thường và các cơ quan chính phủ khi hạ tầng viễn thông bị tấn công.

Các quan chức Nga trước đây từng nhiều lần cảnh báo các vệ tinh thương mại phục vụ quân đội Ukraine có thể trở thành mục tiêu hợp pháp. Gần đây, Moscow cũng tuyên bố đã triển khai hệ thống tên lửa phòng không S-500, có khả năng tấn công các mục tiêu ở quỹ đạo thấp.