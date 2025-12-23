Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người lính

Google News

Tổng thống Mỹ Trump tham gia thiết kế lớp tàu chiến mới mang tên mình

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố kế hoạch ra mắt lớp tàu chiến mới mang tên “lớp Trump”, được mô tả là lớn hơn, nhanh hơn và mạnh hơn gấp 100 lần so với bất kỳ lớp nào trước đây.

ab2wwhioibn7dogrn4fmcvgf5m.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, các tàu chiến này sẽ tạo thành trọng tâm của “Hạm đội Vàng” mở rộng, nhằm củng cố ưu thế của Hải quân Mỹ.

Dự án sẽ bắt đầu với hai tàu chiến, và dự kiến sẽ tăng lên từ 20 đến 25 tàu. Tàu chiến đầu tiên thuộc lớp này sẽ được đặt tên là USS Defiant.

Tổng thống Trump, trước đây từng chỉ trích bề ngoài của các tàu chiến Mỹ, cho biết ông sẽ đích thân tham gia vào quá trình thiết kế lớp tàu mới. Những con tàu này sẽ nặng hơn 30.000 tấn, lớn hơn các tàu khu trục hiện tại, và được trang bị công nghệ tiên tiến nhất, bao gồm trí tuệ nhân tạo.

Bộ trưởng Hải quân Mỹ John Phelan cho biết, các bộ phận của tàu chiến mới sẽ được chế tạo ở mọi tiểu bang của Mỹ. Ông mô tả các chiến hạm này không chỉ có “những khẩu pháo lớn nhất” từng được trang bị trên một tàu chiến của Mỹ, mà còn mang theo tên lửa hành trình phóng từ biển gắn đầu đạn hạt nhân.

6ykxiudvgrkapjofswzr74z4iu.jpg
3fm4mevtzrlajlo6r5hktgavha.jpg
xj3epdewujo2nktt7tjgmiuwhy.jpg
Hình ảnh về tàu chiến "lớp Trump" được công bố ngày 22/12. (Ảnh: Reuters)

Ngoài lớp tàu chiến mới, Hạm đội Vàng còn dự kiến ​​tăng số lượng các loại tàu khác, bao gồm cả lớp tàu hộ vệ nhỏ hơn, cơ động hơn mà Hải quân Mỹ đã công bố trước đó, Tổng thống Trump cho biết.

Ông nói rằng việc mở rộng lực lượng hải quân sẽ đi kèm với áp lực mới đối với các nhà thầu quốc phòng để đẩy nhanh tiến độ sản xuất và kiểm soát chi phí. Do đó, ông có kế hoạch gặp gỡ các công ty quốc phòng lớn vào tuần tới.

Tổng thống Trump và Lầu Năm Góc từng phàn nàn về sự đắt đỏ, chậm chạp và bảo thủ của ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ, hứa hẹn những thay đổi mạnh mẽ sẽ làm cho việc sản xuất thiết bị chiến tranh trở nên linh hoạt hơn.

Minh Hạnh
Reuters
