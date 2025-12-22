Mỹ thay thế gần 30 nhà ngoại giao cấp cao ở nước ngoài

TPO - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump triệu hồi gần 30 nhà ngoại giao chuyên nghiệp đảm nhận vị trí đại sứ và các chức vụ cấp cao khác trong các đại sứ quán Mỹ ở nước ngoài, trong một động thái được cho là nhằm củng cố quan điểm "Nước Mỹ trên hết" của ông Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Theo hai quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ giấu tên, trưởng phái đoàn ngoại giao tại ít nhất 29 quốc gia đã được thông báo vào tuần trước rằng nhiệm kỳ của họ sẽ kết thúc vào tháng 1/2026.

Những người bị ảnh hưởng bởi quyết định trên không mất việc làm trong ngành ngoại giao mà sẽ trở lại Washington để nhận các nhiệm vụ khác nếu muốn, AP cho biết.

Tất cả những người này đều nhậm chức dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden. Thông thường, các đại sứ sẽ giữ chức vụ trong khoảng 3 đến 4 năm.

Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối bình luận về số lượng cụ thể hoặc các đại sứ bị ảnh hưởng, nhưng bảo vệ quyết định này, gọi đây là “quy trình tiêu chuẩn trong bất kỳ chính quyền nào”. Bộ này lưu ý, đại sứ là “người đại diện của tổng thống và tổng thống có quyền đảm bảo rằng ông có những người đại diện có thể thúc đẩy chương trình nghị sự 'Nước Mỹ trên hết'".

Châu Phi là lục địa bị ảnh hưởng nhiều nhất, với đại sứ từ 13 quốc gia bị thay thế, bao gồm: Burundi, Cameroon, Cape Verde, Gabon, Bờ Biển Ngà, Madagascar, Mauritius, Niger, Nigeria, Rwanda, Senegal, Somalia và Uganda.

Tiếp theo là châu Á, với sự thay đổi đại sứ tại 6 quốc gia, trong đó có Lào, Quần đảo Marshall, Papua New Guinea, Philippines...

Tại Trung Đông, các nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ tại Algeria và Ai Cập cũng đã nhận được thông báo chấm dứt nhiệm kỳ.

Tại châu Âu, những thay đổi nhân sự này ảnh hưởng đến các đại sứ quán Mỹ tại Armenia, Bắc Macedonia, Montenegro và Slovakia.