Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Mỹ thay thế gần 30 nhà ngoại giao cấp cao ở nước ngoài

Minh Hạnh

TPO - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump triệu hồi gần 30 nhà ngoại giao chuyên nghiệp đảm nhận vị trí đại sứ và các chức vụ cấp cao khác trong các đại sứ quán Mỹ ở nước ngoài, trong một động thái được cho là nhằm củng cố quan điểm "Nước Mỹ trên hết" của ông Trump.

image-35.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Theo hai quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ giấu tên, trưởng phái đoàn ngoại giao tại ít nhất 29 quốc gia đã được thông báo vào tuần trước rằng nhiệm kỳ của họ sẽ kết thúc vào tháng 1/2026.

Những người bị ảnh hưởng bởi quyết định trên không mất việc làm trong ngành ngoại giao mà sẽ trở lại Washington để nhận các nhiệm vụ khác nếu muốn, AP cho biết.

Tất cả những người này đều nhậm chức dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden. Thông thường, các đại sứ sẽ giữ chức vụ trong khoảng 3 đến 4 năm.

Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối bình luận về số lượng cụ thể hoặc các đại sứ bị ảnh hưởng, nhưng bảo vệ quyết định này, gọi đây là “quy trình tiêu chuẩn trong bất kỳ chính quyền nào”. Bộ này lưu ý, đại sứ là “người đại diện của tổng thống và tổng thống có quyền đảm bảo rằng ông có những người đại diện có thể thúc đẩy chương trình nghị sự 'Nước Mỹ trên hết'".

Châu Phi là lục địa bị ảnh hưởng nhiều nhất, với đại sứ từ 13 quốc gia bị thay thế, bao gồm: Burundi, Cameroon, Cape Verde, Gabon, Bờ Biển Ngà, Madagascar, Mauritius, Niger, Nigeria, Rwanda, Senegal, Somalia và Uganda.

Tiếp theo là châu Á, với sự thay đổi đại sứ tại 6 quốc gia, trong đó có Lào, Quần đảo Marshall, Papua New Guinea, Philippines...

Tại Trung Đông, các nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ tại Algeria và Ai Cập cũng đã nhận được thông báo chấm dứt nhiệm kỳ.

Tại châu Âu, những thay đổi nhân sự này ảnh hưởng đến các đại sứ quán Mỹ tại Armenia, Bắc Macedonia, Montenegro và Slovakia.

Trước đó, hồi tháng 7, Bộ Ngoại giao Mỹ đã bắt đầu đợt sa thải hàng loạt, với việc cắt giảm 1.300 nhân viên. Những đợt sa thải này nằm trong kế hoạch tái cơ cấu bộ của Ngoại trưởng Marco Rubio, nhằm tiết kiệm chi phí và điều chỉnh về mặt tư tưởng.

Minh Hạnh
AP
#Tổng thống Mỹ Donald Trump #Bộ Ngoại giao Mỹ #đại sứ Mỹ #nhân viên ngoại giao

Xem thêm

Cùng chuyên mục