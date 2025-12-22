Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Cuba dành nhiều suất học bổng cho Việt Nam dù còn nhiều khó khăn

Thu Loan
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Dù vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn kinh tế, Cuba duy trì việc cấp học bổng hằng năm cho Việt Nam, như một biểu hiện của mối quan hệ đặc biệt và lịch sử gắn bó giữa hai quốc gia.

img-1689.jpg
Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes phát biểu trong cuộc họp báo ngày 22/12. Ảnh: Thu Loan

Tại cuộc họp báo sáng nay, Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes thông báo Chính phủ Cuba tiếp tục dành 15 suất học bổng cho Việt Nam trong năm học 2026–2027, gồm 8 suất học bổng ngành y khoa và 7 suất học bổng trong các ngành khác.

Sáng kiến đưa sinh viên Việt Nam sang Cuba học tập, đào tạo nghề nghiệp trong nhiều lĩnh vực khác nhau được khởi xướng từ tháng 5/1961, nhân chuyến thăm Cuba của đoàn đại biểu chính thức Việt Nam đầu tiên do Bộ trưởng Bộ Văn hóa Hoàng Minh Giám hồi đó dẫn đầu, để tham dự các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Do không ai trong đoàn tháp tùng biết tiếng Tây Ban Nha, các cuộc gặp song phương phải tiến hành thông qua hai phiên dịch, gồm một người Việt dịch sang tiếng Anh và một người Cuba dịch từ tiếng Anh sang tiếng Tây Ban Nha.

Nhận thấy sự phức tạp của quá trình giao tiếp, Tổng Tư lệnh Fidel Castro đề xuất Việt Nam cử các thanh niên sang Cuba học tiếng Tây Ban Nha, để tạo thuận lợi cho quan hệ của Việt Nam không chỉ với Cuba mà còn với cả khu vực Mỹ Latin.

Không lâu sau đó, nhóm 23 sinh viên Việt Nam đầu tiên đã đến La Habana vào mùa thu năm 1961.

Tổng số sinh viên Việt Nam tốt nghiệp tại Cuba cho đến nay là khoảng 1.300 người. Nhiều người Việt Nam tốt nghiệp tại Cuba trong những năm qua đã đảm nhiệm những chức vụ quan trọng trong các cơ quan của Đảng và Nhà nước, cũng như tại các đại sứ quán và lãnh sự quán của Việt Nam trên khắp thế giới.

Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes cho biết, dù đang gặp nhiều khó khăn ở kinh tế, Cuba vẫn duy trì chương trình học bổng hằng năm, với chi phí đào tạo do chính phủ Cuba tài trợ, để các sinh Việt Nam tiếp tục sang Cuba học tập, góp phần củng cố hơn nữa quan hệ hữu nghị và đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam và Cuba.

“Chúng tôi sẽ đón nhận các sinh viên Việt Nam với tấm lòng rộng mở và vòng tay dang rộng, để các sinh viên cảm thấy như ở nhà mình trong thời gian lưu trú học tập tại Cuba, giúp họ cảm thấy thoải mái trong điều kiện có thể, để ngoài việc học tập chuyên môn, họ cũng cảm nhận được về tình nhân ái và đoàn kết giữa các dân tộc với nhau”, Đại sứ nói.

Đại sứ cho biết, hằng năm Việt Nam dành cho Cuba khoảng 10 suất học bổng, để các sinh viên Cuba sang Việt Nam học tập, chủ yếu học tiếng Việt và tìm hiểu về văn hóa Việt Nam. Khi về nước, họ đã và đang góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ truyền thống đặc biệt giữa hai nước và tham gia rất nhiều hoạt động đối ngoại của Cuba với Việt Nam, cũng như các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội, thương mại mà hai bên đang thúc đẩy.

Thu Loan
#Cuba #Học bổng Cuba #Du học Cuba #Quan hệ Việt Nam - Cuba

Xem thêm

Cùng chuyên mục