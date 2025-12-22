Cuba dành nhiều suất học bổng cho Việt Nam dù còn nhiều khó khăn

TPO - Dù vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn kinh tế, Cuba duy trì việc cấp học bổng hằng năm cho Việt Nam, như một biểu hiện của mối quan hệ đặc biệt và lịch sử gắn bó giữa hai quốc gia.

Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes phát biểu trong cuộc họp báo ngày 22/12. Ảnh: Thu Loan

Tại cuộc họp báo sáng nay, Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes thông báo Chính phủ Cuba tiếp tục dành 15 suất học bổng cho Việt Nam trong năm học 2026–2027, gồm 8 suất học bổng ngành y khoa và 7 suất học bổng trong các ngành khác.

Sáng kiến đưa sinh viên Việt Nam sang Cuba học tập, đào tạo nghề nghiệp trong nhiều lĩnh vực khác nhau được khởi xướng từ tháng 5/1961, nhân chuyến thăm Cuba của đoàn đại biểu chính thức Việt Nam đầu tiên do Bộ trưởng Bộ Văn hóa Hoàng Minh Giám hồi đó dẫn đầu, để tham dự các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Do không ai trong đoàn tháp tùng biết tiếng Tây Ban Nha, các cuộc gặp song phương phải tiến hành thông qua hai phiên dịch, gồm một người Việt dịch sang tiếng Anh và một người Cuba dịch từ tiếng Anh sang tiếng Tây Ban Nha.

Nhận thấy sự phức tạp của quá trình giao tiếp, Tổng Tư lệnh Fidel Castro đề xuất Việt Nam cử các thanh niên sang Cuba học tiếng Tây Ban Nha, để tạo thuận lợi cho quan hệ của Việt Nam không chỉ với Cuba mà còn với cả khu vực Mỹ Latin.

Không lâu sau đó, nhóm 23 sinh viên Việt Nam đầu tiên đã đến La Habana vào mùa thu năm 1961.

Tổng số sinh viên Việt Nam tốt nghiệp tại Cuba cho đến nay là khoảng 1.300 người. Nhiều người Việt Nam tốt nghiệp tại Cuba trong những năm qua đã đảm nhiệm những chức vụ quan trọng trong các cơ quan của Đảng và Nhà nước, cũng như tại các đại sứ quán và lãnh sự quán của Việt Nam trên khắp thế giới.

Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes cho biết, dù đang gặp nhiều khó khăn ở kinh tế, Cuba vẫn duy trì chương trình học bổng hằng năm, với chi phí đào tạo do chính phủ Cuba tài trợ, để các sinh Việt Nam tiếp tục sang Cuba học tập, góp phần củng cố hơn nữa quan hệ hữu nghị và đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam và Cuba.

“Chúng tôi sẽ đón nhận các sinh viên Việt Nam với tấm lòng rộng mở và vòng tay dang rộng, để các sinh viên cảm thấy như ở nhà mình trong thời gian lưu trú học tập tại Cuba, giúp họ cảm thấy thoải mái trong điều kiện có thể, để ngoài việc học tập chuyên môn, họ cũng cảm nhận được về tình nhân ái và đoàn kết giữa các dân tộc với nhau”, Đại sứ nói.

Đại sứ cho biết, hằng năm Việt Nam dành cho Cuba khoảng 10 suất học bổng, để các sinh viên Cuba sang Việt Nam học tập, chủ yếu học tiếng Việt và tìm hiểu về văn hóa Việt Nam. Khi về nước, họ đã và đang góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ truyền thống đặc biệt giữa hai nước và tham gia rất nhiều hoạt động đối ngoại của Cuba với Việt Nam, cũng như các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội, thương mại mà hai bên đang thúc đẩy.