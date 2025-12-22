Va chạm với xe tải, người phụ nữ tử vong

TPO - Trong lúc chuyển hướng tại khu vực giao nhau, xe máy chở hai người đã xảy ra va chạm với xe tải chạy cùng chiều. Vụ tai nạn khiến người phụ nữ tử vong tại chỗ, người đàn ông bị thương nặng.

Tối 22/12, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn khiến hai người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h40 cùng ngày, xe ô tô tải mang BKS 78C-045.42 lưu thông trên đường Nguyễn Văn Cừ hướng vào trung tâm Buôn Ma Thuột.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến khu vực nút giao, xe tải bất ngờ xảy ra va chạm với xe mô tô BKS 47M1-934.60 đi cùng chiều do ông Y.J.A. (SN 1979) điều khiển, phía sau chở theo bà H.D.K. (SN 1988, cùng ngụ xã Krông Pắk).

Cú va chạm mạnh khiến bà K. ngã xuống đường, tử vong tại chỗ. Ông A. được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng, trật xương sống lưng cấp độ 2 và gãy xương đòn.

Tại hiện trường, xe máy hư hỏng, nhiều mảnh vỡ văng tung tóe. Lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để phân luồng giao thông và khám nghiệm hiện trường.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân do tài xế xe tải không giảm tốc độ khi đi qua khu vực giao nhau; trong khi đó, người điều khiển xe mô tô chuyển hướng không đảm bảo an toàn dẫn đến tai nạn.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.