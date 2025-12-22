Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Phá cabin xe tải, cứu đôi vợ chồng mắc kẹt sau vụ tai nạn kinh hoàng ở Đắk Lắk

Huỳnh Thủy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau va chạm giữa xe tải và ô tô khách trên Tỉnh lộ 1, đôi vợ chồng bị mắc kẹt trong cabin xe tải. Mgười dân kịp thời phá cửa xe, đưa ra các nạn nhân đi cấp cứu.

Sáng 22/12, UBND xã Ea Wer (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và ô tô khách. Vụ việc khiến hai người bị thương.

tienphong-1.jpg
Người dân phá cửa cabin cứu người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h cùng ngày, xe khách của nhà xe Bảo Ngọc mang biển số 43H-047... do tài xế H.N.S (35 tuổi, trú xã Buôn Đôn) điều khiển, lưu thông trên tuyến Tỉnh lộ 1 theo hướng Ea Súp - Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk).

Khi đến địa phận xã Ea Wer, xe khách tông vào xe tải mang biển số 47C-338... do ông N.M.N (51 tuổi, trú phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển chở theo vợ chạy theo hướng ngược lại.

Cú tông mạnh khiến xe tải bị đẩy lùi lại phía sau, lật nghiêng. Phần đầu xe bị bẹp dúm, hư hỏng. Ông N.M.N cùng vợ bị thương, mắc kẹt trong cabin.

Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã nhanh chóng phá cửa xe, đưa hai nạn nhân đi cấp cứu.

Tại hiện trường, cả hai phương tiện đều hư hỏng nặng phần đầu xe.

Hiện cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Huỳnh Thủy
#Đắk Lắk #va chạm #xe tải #cứu người #mắc kẹt

Xem thêm

Cùng chuyên mục