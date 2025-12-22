Phá cabin xe tải, cứu đôi vợ chồng mắc kẹt sau vụ tai nạn kinh hoàng ở Đắk Lắk

TPO - Sau va chạm giữa xe tải và ô tô khách trên Tỉnh lộ 1, đôi vợ chồng bị mắc kẹt trong cabin xe tải. Mgười dân kịp thời phá cửa xe, đưa ra các nạn nhân đi cấp cứu.

Sáng 22/12, UBND xã Ea Wer (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và ô tô khách. Vụ việc khiến hai người bị thương.

Người dân phá cửa cabin cứu người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h cùng ngày, xe khách của nhà xe Bảo Ngọc mang biển số 43H-047... do tài xế H.N.S (35 tuổi, trú xã Buôn Đôn) điều khiển, lưu thông trên tuyến Tỉnh lộ 1 theo hướng Ea Súp - Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk).

Khi đến địa phận xã Ea Wer, xe khách tông vào xe tải mang biển số 47C-338... do ông N.M.N (51 tuổi, trú phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển chở theo vợ chạy theo hướng ngược lại.

Cú tông mạnh khiến xe tải bị đẩy lùi lại phía sau, lật nghiêng. Phần đầu xe bị bẹp dúm, hư hỏng. Ông N.M.N cùng vợ bị thương, mắc kẹt trong cabin.

Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã nhanh chóng phá cửa xe, đưa hai nạn nhân đi cấp cứu.

Tại hiện trường, cả hai phương tiện đều hư hỏng nặng phần đầu xe.

Hiện cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.