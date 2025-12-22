Vùng 4 Hải quân bàn giao căn nhà đầu tiên trong 'Chiến dịch Quang Trung'

TPO - Sau 17 ngày thi công khẩn trương, căn nhà mới kiên cố trong "Chiến dịch Quang Trung" đã được Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân bàn giao cho gia đình ông Cao Cà Yên, người dân tộc Raglai ở xã Tây Khánh Sơn, Khánh Hòa.

Ngày 22/12, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà ở cho gia đình ông Cao Cà Yên, người dân tộc Raglai, trú tại thôn Tà Giang 2, xã Tây Khánh Sơn. Đây là căn nhà đầu tiên được hoàn thành sau 17 ngày thi công khẩn trương trong “Chiến dịch Quang Trung” ở Khánh Hòa.

Cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên thanh niên dự lễ bàn giao nhà ở cho gia đình ông Cao Cà Yên.

Trước đó, do ảnh hưởng của đợt mưa lũ vừa qua, căn nhà của gia đình ông Cao Cà Yên bị đất đá sạt lở vùi lấp, hư hỏng hoàn toàn, khiến cuộc sống rơi vào hoàn cảnh rất khó khăn.

Với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã huy động lực lượng, đóng góp hàng trăm ngày công lao động của cán bộ, chiến sĩ để hỗ trợ xây dựng lại ngôi nhà, giúp gia đình sớm ổn định cuộc sống.

Ngôi nhà được xây dựng kiên cố, có diện tích gần 40m², gồm phòng khách, hai phòng ngủ, khu bếp và nhà vệ sinh; thiết kế phù hợp với điều kiện địa chất, địa hình khu vực triền núi. Công trình còn có thềm và mái hiên rộng phía trước, bảo đảm phù hợp với phong tục, tập quán sinh hoạt của đồng bào dân tộc Raglai.

Đại tá Nguyễn Hữu Minh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ bàn giao, đại tá Nguyễn Hữu Minh - Phó Chính ủy Vùng 4 Hải quân, cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả thiên tai, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tập trung huy động mọi nguồn lực, nỗ lực thi công trong thời gian ngắn nhất, bảo đảm chất lượng công trình, giúp gia đình sớm ổn định đời sống, yên tâm vui Xuân, đón Tết.

“Mỗi ngôi nhà được hoàn thành không chỉ là nơi che mưa, che nắng mà còn là mái ấm nghĩa tình quân – dân, thể hiện trách nhiệm, tình cảm và sự gắn bó bền chặt của bộ đội Vùng 4 Hải quân với nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, đúng với phương châm ‘Khi dân cần, khi dân khó có Bộ đội Hải quân", đại tá Nguyễn Hữu Minh nhấn mạnh.

Nhận căn nhà mới khang trang, ông Cao Cà Yên xúc động bày tỏ cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân; đồng thời cho biết đây là nguồn động viên lớn để gia đình yên tâm ổn định cuộc sống, vươn lên trong thời gian tới.

Lãnh đạo Vùng 4 Hải quân và địa phương cắt băng khánh thành căn nhà mới.

Việc hoàn thành và bàn giao căn nhà đầu tiên trong không khí thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân đã khẳng định quyết tâm, trách nhiệm và nghĩa tình của cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân trong thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” – một chiến dịch mang đậm giá trị nhân văn, hướng về đồng bào vùng núi cao Tây Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa.