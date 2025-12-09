Thủ tướng: 'Chiến dịch Quang Trung' phải chiến thắng

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh "Chiến dịch Quang Trung" là chiến dịch không có tiếng súng, song phải chiến thắng và chiến thắng giòn giã, để mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người dân, nhất là những người không còn nhà ở, có nhà bị hư hỏng sau bão lũ lịch sử.

Sáng 9/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, trực tuyến với các địa phương về tình hình thực hiện "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà ở bị sập đổ, trôi, hư hỏng nặng do bão, lũ vừa qua.

Theo các báo cáo, ý kiến tại cuộc họp, vừa qua, bão, mưa lũ cực đoan, lũ vượt lịch sử gây hậu quả rất nghiêm trọng tại nhiều địa phương trong cả nước, đặc biệt là tại các tỉnh khu vực Trung Bộ. Trong đó làm sập, đổ hơn 1.630 ngôi nhà và hư hỏng nặng hơn 39.460 ngôi nhà.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp. Ảnh: VGP.

Ngày 30/11, Thủ tướng đã có Công điện phát động, triển khai "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do thiên tai vừa qua.

Trên tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng, các địa phương đã quyết liệt vào cuộc, quyết tâm hoàn thành xây mới các căn nhà trước ngày 31/1/2026 và hoàn thành sửa chữa nhà hư hỏng trước ngày 31/12/2025.

Đến ngày 8/12, tại các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung đã khởi công xây dựng 971/1.635 nhà, trong đó đã hoàn thành gần 480 nhà, số nhà chưa khởi công xây dựng hơn là 660 nhà. Các tỉnh, thành phố đã sửa chữa hơn 34.600 nhà; đang tiến hành sửa chữa hơn 3.940 nhà; còn 891 nhà chưa khởi công sửa chữa.

Tại cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ biểu dương các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hoà, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, các lực lượng quân đội, công an, các bộ, ngành đã vào cuộc rất tích cực, triển khai chiến dịch Quang Trung và đã có nhiều nhà được khởi công xây dựng, sửa chữa.

Thủ tướng cũng phê bình nghiêm khắc tỉnh Quảng Trị với 12 hộ dân có nhà bị hư hỏng nặng do ảnh hưởng của mưa bão, song đến nay vẫn chưa triển khai sửa chữa, người dân vẫn phải ở tạm; yêu cầu tỉnh Quảng Trị báo cáo lại việc này trước 17h ngày 9/12.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh "Chiến dịch Quang Trung" là chiến dịch không có tiếng súng, song phải chiến thắng và chiến thắng giòn giã để mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người dân, nhất là những người không còn nhà ở, có nhà bị hư hỏng sau bão lũ lịch sử vừa qua.

Do đó, cần thần tốc, thần tốc hơn nữa; thực hiện với tất cả trách nhiệm với người dân và bằng tất cả tình cảm từ trái tim, với mục tiêu hoàn thành xây mới nhà cho các hộ bị mất nhà trước ngày 31/1/2026 và hoàn thành sửa chữa nhà hư hỏng trước ngày 31/12/2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ, ngoài nguồn lực của Nhà nước, cần huy động nguồn lực toàn xã hội tham gia hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà cho người dân, với tinh thần "ai có gì giúp nấy; ai có của giúp của; ai có công giúp công; ai có ít giúp ít, ai có nhiều giúp nhiều; tiện ở đâu, giúp ở đó".