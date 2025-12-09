Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Thủ tướng: 'Chiến dịch Quang Trung' phải chiến thắng

Luân Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh "Chiến dịch Quang Trung" là chiến dịch không có tiếng súng, song phải chiến thắng và chiến thắng giòn giã, để mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người dân, nhất là những người không còn nhà ở, có nhà bị hư hỏng sau bão lũ lịch sử.

Sáng 9/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, trực tuyến với các địa phương về tình hình thực hiện "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà ở bị sập đổ, trôi, hư hỏng nặng do bão, lũ vừa qua.

Theo các báo cáo, ý kiến tại cuộc họp, vừa qua, bão, mưa lũ cực đoan, lũ vượt lịch sử gây hậu quả rất nghiêm trọng tại nhiều địa phương trong cả nước, đặc biệt là tại các tỉnh khu vực Trung Bộ. Trong đó làm sập, đổ hơn 1.630 ngôi nhà và hư hỏng nặng hơn 39.460 ngôi nhà.

912ttg1.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp. Ảnh: VGP.

Ngày 30/11, Thủ tướng đã có Công điện phát động, triển khai "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do thiên tai vừa qua.

Trên tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng, các địa phương đã quyết liệt vào cuộc, quyết tâm hoàn thành xây mới các căn nhà trước ngày 31/1/2026 và hoàn thành sửa chữa nhà hư hỏng trước ngày 31/12/2025.

Đến ngày 8/12, tại các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung đã khởi công xây dựng 971/1.635 nhà, trong đó đã hoàn thành gần 480 nhà, số nhà chưa khởi công xây dựng hơn là 660 nhà. Các tỉnh, thành phố đã sửa chữa hơn 34.600 nhà; đang tiến hành sửa chữa hơn 3.940 nhà; còn 891 nhà chưa khởi công sửa chữa.

Tại cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ biểu dương các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hoà, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, các lực lượng quân đội, công an, các bộ, ngành đã vào cuộc rất tích cực, triển khai chiến dịch Quang Trung và đã có nhiều nhà được khởi công xây dựng, sửa chữa.

Thủ tướng cũng phê bình nghiêm khắc tỉnh Quảng Trị với 12 hộ dân có nhà bị hư hỏng nặng do ảnh hưởng của mưa bão, song đến nay vẫn chưa triển khai sửa chữa, người dân vẫn phải ở tạm; yêu cầu tỉnh Quảng Trị báo cáo lại việc này trước 17h ngày 9/12.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh "Chiến dịch Quang Trung" là chiến dịch không có tiếng súng, song phải chiến thắng và chiến thắng giòn giã để mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người dân, nhất là những người không còn nhà ở, có nhà bị hư hỏng sau bão lũ lịch sử vừa qua.

Do đó, cần thần tốc, thần tốc hơn nữa; thực hiện với tất cả trách nhiệm với người dân và bằng tất cả tình cảm từ trái tim, với mục tiêu hoàn thành xây mới nhà cho các hộ bị mất nhà trước ngày 31/1/2026 và hoàn thành sửa chữa nhà hư hỏng trước ngày 31/12/2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ, ngoài nguồn lực của Nhà nước, cần huy động nguồn lực toàn xã hội tham gia hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà cho người dân, với tinh thần "ai có gì giúp nấy; ai có của giúp của; ai có công giúp công; ai có ít giúp ít, ai có nhiều giúp nhiều; tiện ở đâu, giúp ở đó".

Luân Dũng
#Thủ tướng #Chiến dịch Quang Trung #xây dựng nhà #bão lũ #khắc phục hậu quả #giúp đỡ cộng đồng #bão lũ lịch sử

Xem thêm

Cùng chuyên mục