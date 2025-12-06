Chỉ đạo quan trọng của Thủ tướng về tiền lương, phụ cấp với cán bộ, công chức

TPO - Bộ Nội vụ được giao khẩn trương trình cấp có thẩm quyền các văn bản triển khai Kết luận 206 của Bộ Chính trị về tiền lương, phụ cấp sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, trình trước ngày 15/12/2025.

Gần 3.000 dự án vướng mắc được tập trung xử lý

Sáng 6/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2025 với chương trình thảo luận về nhiều nội dung quan trọng.

Liên quan đến kết quả kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2025, phiên họp đánh giá, nhìn chung tiếp tục xu hướng tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước, tính chung 11 tháng đạt kết quả cao hơn cùng kỳ năm 2024 trên hầu hết các lĩnh vực.

Đáng chú ý, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 11 tháng tăng 3,3%. Thu ngân sách nhà nước 11 tháng đạt trên 2,4 triệu tỷ đồng, vượt 21,9% dự toán và tăng 30,9% so với cùng kỳ. Trong 11 tháng, có 275.600 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, tăng 26,1%, gấp 1,3 lần số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương 2 cấp nhìn chung vận hành thông suốt; chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh; nhiều dự án vướng mắc kéo dài (gần 3.000 dự án) được tập trung xử lý tích cực, đạt kết quả bước đầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: VGP

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương, đánh giá cao các cấp, các ngành, các địa phương đã nỗ lực vượt bậc, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực.

Bên cạnh kết quả đạt được là cơ bản, Thủ tướng thẳng thắn nhìn nhận nước ta còn những bất cập, hạn chế, một số vấn đề cần lưu ý: Sức ép điều hành về tỷ giá, lãi suất còn cao, đặc biệt trong bối cảnh tác động, ảnh hưởng, rủi ro bên ngoài gia tăng, nhất là lãi suất, tỷ giá.

Trong đó, giá vàng có sự biến động mạnh, mặc dù tình hình thị trường bất động sản từng bước được cải thiện nhưng giá nhà đất còn cao; phát triển nhà ở xã hội chưa được như mong muốn. Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ còn diễn biến phức tạp, nhất là trong dịp cuối năm.

Việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp là việc khó, phức tạp, thực hiện trên quy mô lớn, thời gian ngắn, yêu cầu cao nên có nơi còn lúng túng, chưa đồng bộ. Đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn…

Nghiên cứu thành lập sàn giao dịch vàng trong tháng 12

Về định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh tư tưởng chỉ đạo là tất cả các thành viên Chính phủ, bộ trưởng, trưởng ngành, lãnh đạo các tỉnh, thành phố, công chức, viên chức phải làm việc hết trách nhiệm, hết sức lực, tất cả vì lợi ích quốc gia, dân tộc, tất cả vì đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Đặc biệt, Thủ tướng cũng lưu ý tập trung công sức, lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục hậu quả bão lũ, hoàn thành việc sửa chữa 34.352 ngôi nhà bị hư hỏng, xây mới 1.628 nhà bị sập đổ cho người dân, đến 31/12 phải xong nhà sửa chữa và đến 31/1/2026 phải xong nhà xây mới, để "mọi người đều có nhà, mọi gia đình đều có Tết, mọi cháu thiếu nhi có niềm vui, không để ai bị bỏ lại phía sau".

Thủ tướng chủ trì phiên họp thường kỳ Chính phủ. Ảnh: VGP

Đồng thời, cần tập trung khôi phục sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế cho người dân; quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công, triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia, để vốn đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt mọi nguồn lực trong xã hội cho đầu tư phát triển.

Chỉ đạo các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với chính sách tài khoá mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách khác; phản ứng chính sách chủ động, kịp thời, hiệu quả.

Cùng với đó, cần kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro (trong đó có lĩnh vực bất động sản), không để xảy ra rủi ro đối với từng tổ chức tín dụng và rủi ro hệ thống; khẩn trương trình cấp có thẩm quyền về việc nghiên cứu, thành lập sàn giao dịch vàng trong tháng 12/2025.

Về quản lý thị trường, giá cả, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp chặt chẽ, theo dõi sát diễn biến tình hình, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hoá, dịch vụ, ổn định thị trường, giá cả, nhất là trong dịp cuối năm, không để thiếu hàng, sốt giá, găm hàng, đội giá.

Bộ Tài chính được giao chủ trì phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công, phát huy vai trò của các Tổ công tác của Chính phủ; khẩn trương ban hành các Nghị định về thành lập, vận hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ khẩn trương trình cấp có thẩm quyền các văn bản triển khai Kết luận 206-KL/TW của Bộ Chính trị về tiền lương, phụ cấp sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, trình trước ngày 15/12/2025.