Kho bạc Nhà nước thông tin quan trọng về thu ngân sách

Việt Linh
TPO - Kho bạc Nhà nước cho biết, đến ngày 16/10, lũy kế thu ngân sách nhà nước đạt hơn 2 triệu tỷ đồng, bằng 102,35% so với dự toán.

Trong đó, thu nội địa (không tính dầu thô) đạt hơn 1,7 triệu tỷ đồng, bằng 103,31% dự toán; thu từ dầu thô đạt 39.037 tỷ đồng, bằng 73,38%; thu cân đối từ xuất nhập khẩu đạt 249.222 tỷ đồng, bằng 106,05% dự toán (đã trừ dự toán hoàn thuế giá trị gia tăng).

AT.jpg
Thu ngân sách nhà nước vượt dự toán, đạt hơn 2 triệu tỷ đồng.

Kho bạc Nhà nước cho biết đã mở rộng công tác phối hợp thu và thanh toán song phương điện tử với các ngân hàng thương mại. Đến hết quý III, hệ thống kho bạc có 2.594 tài khoản tại 20 ngân hàng, trong đó 1.761 tài khoản chuyên thu và 833 tài khoản thanh toán.

Về chi ngân sách, Kho bạc Nhà nước đã thanh toán chi thường xuyên hơn 1,2 triệu tỷ đồng (77,8% dự toán) và chi đầu tư công 419.983 tỷ đồng (49,3% kế hoạch Thủ tướng giao). Với đầu tư công, đây là mức tăng đáng kể so với cùng kỳ năm 2024, cả về giá trị tuyệt đối (tăng gần 120.000 tỷ đồng) lẫn tỷ lệ thực hiện (tăng 4,5%).

Tuy tỷ lệ giải ngân có cải thiện, song con số dưới 50% vào cuối quý III vẫn cho thấy nhiều tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai kế hoạch đầu tư công. Các nguyên nhân được chỉ ra gồm cả yếu tố khách quan lẫn chủ quan; từ quy trình tổ chức bộ máy đến công tác giải phóng mặt bằng, điều hành dự án và năng lực tổ chức thực hiện ở cơ sở.

Đến ngày 15/10, tổng khối lượng huy động vốn từ đầu năm thông qua phát hành trái phiếu chính phủ là 268.112 tỷ đồng, đạt 53,6% kế hoạch năm 2025.

Kỳ hạn trái phiếu chính phủ phát hành bình quân là 9,91 năm; lãi suất phát hành bình quân là 3,04%/năm. Thời gian đáo hạn bình quân của danh mục trái phiếu chính phủ là 8,67 năm.

Ngày 2/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký công điện gửi các bộ ngành, địa phương về việc điều hành ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2025. Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp, quyết liệt thực hiện công tác thu ngân sách nhà nước, phấn đấu cả nước tăng ít nhất 25% so với dự toán.

Trên cơ sở đó, mở rộng cơ sở thu, nhất là từ thương mại điện tử, dịch vụ ăn uống, các cửa hàng bán lẻ; quyết liệt, kiên trì, kiên định mở rộng triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; kiên quyết tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, chuyển giá, trốn thuế…

Thủ tướng cũng yêu cầu tập trung, đẩy nhanh quyết liệt tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia; phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025; xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm gắn với trách nhiệm người đứng đầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

#Ngân sách Nhà nước #thu ngân sách #đầu tư công #phát hành trái phiếu #kế hoạch tài chính #quản lý tài chính #Việt Nam

